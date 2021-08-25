防堵非洲豬瘟 金門即日起全面移除路旁廚餘桶

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天將戶外設置的廚餘桶全面移除，專設專用或轉運之廚餘桶也上鎖。圖／縣府提供
金門縣府今天將戶外設置的廚餘桶全面移除，專設專用或轉運之廚餘桶也上鎖。圖／縣府提供

為防堵非洲豬瘟，行政院要求各地方政府加強廚餘回收管理，並要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺設廚餘桶，金門縣府今天表示，為避免造成防疫破洞，戶外設置的廚餘桶將請清潔隊全面移除，請民眾多加配合。

金門縣環保局表示，因應近期發生之走私肉品事件，全國環保機關立即啟動廚餘養豬場之稽查，金門其實早已實施禁止廚餘養豬，環保局於8月23日起至縣內各養豬場進行稽查工作，若發現有廚餘養豬情事，將移請農政單位依飼料管理法予以告發處分，並依廢棄清理法告發處分。

環保局也說，非洲豬瘟傳播途徑之一是被病毒污染的廚餘，金門的廚餘回收處理後，都是做堆肥使用，民眾產出之含肉類、未烹煮的生豬肉、內臟及其他豬肉製品等，請丟到垃圾車的廚餘桶內，交由清潔隊直接送至本縣大洋廚餘處理場做堆肥處理，另戶外設置的廚餘桶將請清潔隊全面移除，不得開放民眾任意丟廚餘，避免造成防疫破洞，專設專用或轉運之廚餘桶應予上鎖，未依規定辦理者，將直接予以移除。

金門縣政府也再次呼籲民眾，路邊擺設廚餘桶即將進行移除，請民眾將廚餘丟入垃圾車的廚餘桶；另外，養豬場一律禁止使用廚餘，若發現違規使用者請通報環保局處理，希望藉由政府與民眾一起努力共同防堵非洲豬瘟疫情的發生。

金門縣府今天表示，為避免造成防疫破洞，戶外設置的廚餘桶，今天將請清潔隊全面移除，請民眾多加配合。圖／縣府提供
金門縣府今天表示，為避免造成防疫破洞，戶外設置的廚餘桶，今天將請清潔隊全面移除，請民眾多加配合。圖／縣府提供

廚餘 非洲豬瘟 金門

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