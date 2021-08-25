找回消失的畢業典禮 澎湖重辦單車追風成年禮

今年受疫情影響，各級學校都停辦畢業典禮，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處將於9月25日舉辦屬於畢業生「單車追風成年禮」活動，希望讓畢業生留下精彩回憶。

觀光局澎管處表示，「單車追風成年禮」活動原本配合6月3日世界自行車日舉辦，但因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延期，目前疫情警戒降為2級，決定重新舉行，讓畢業生留下一段美好回憶。

澎管處表示，今年各級學校畢業典禮都因疫情宣布停辦或改採線上轉播辦理，讓不少孩子的成長存留遺憾，為彌補「消失的畢業典禮」，在考量疫情穩定且疫苗接種及覆蓋率達到常住人口8成，再度邀請幼兒園、國中小、高中職及大學的畢業生，限定100人參加，讓剛畢業學子以自行車來挑戰、肯定自我，同時在騎行過程中飽覽澎湖的美麗風光，完賽還能拿到個人專屬證書。

澎湖單車追風成年禮活動，區分有國小及幼兒園學童的定向闖關活動及國中以上16公里騎行挑戰，現場還安排環保海洋廢棄物彩繪與絹印托特包等各種創意互動，內容豐富多元。