氣爆案查無不法獲簽結 陳其邁：還公務同仁公道

昨天是高雄市長陳其邁上任滿周年，陳其邁表示，市府有接獲地檢署函覆指高雄氣爆等相關案件查無犯罪事實，予以簽結。司法終還全體市府公務同仁公道，也還前市長陳菊清白，他會以打造安全城市作為長遠目標，守護市民安全。

陳其邁指出，氣爆是高雄市民永遠的痛，無論是災後環境復原，或是中長期對受災者生理或心理上持續重建，需要仰賴社會各界的慷慨善款，市府銘記在心，使用上因此有其嚴謹規範及延續性，因選舉被做為政治工具，不僅導致多年紛擾，高雄市民共同傷痛更一再被揭開，造成二、三度傷害。

法制局也說明，有關高雄市議會石化氣爆調查專案小組調查氣爆善款運用情形，包括氣爆紀念裝置藝術、法律服務費用等案，經過韓前市府移送高雄地檢署偵辦，經高雄地檢署以查無犯罪事實，已簽結在案。監察院調查部分，監察院亦同意結案。

高雄市議會8名議員組專案小組調查高雄氣爆善款運用情況，召集人陳麗娜昨提出裝置藝術工程太貴、代位求償及國賠律師費運用善款、善款運用公務等項爭議，並建議未來由第三方組織成立善款管理委員會及修改公益勸募條例。專案小組順利上台報告，最後人數未過半流會，小組建議無法做成決議。

有關專案小組指稱公共藝術工程太貴一事，高雄市文化局前局長尹立說，藍營抹黑2年的氣爆公共藝術，今年3月地檢署來文清楚寫出「查無犯罪事實，已予簽結」，禁得起檢驗。