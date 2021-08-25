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上班族、學生公共運輸省很大 高市支付整合推優惠

中央社 / 高雄25日電

高雄市長陳其邁宣布今日起，高中職以下學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡，租借YouBike享前30分鐘免費，以及9月份手機QR Code乘車碼享免費搭乘公車

陳其邁今天表示，高雄YouBike2.0公共自行車租賃站原定年底達成千站目標，在8月底提前達成目標，提供市民更密集、更便利的公共自行車租借服務；同時8月4日累計次數突破千萬人次騎乘。

為鼓勵並培養民眾使用綠色運具好習慣，今天起高雄市籍學校高中職以下學生，持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或兒童卡，租借YouBike2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

高雄YouBike2.0也同步推出「雄福氣！轉轉好運X週週抽5000元」活動，今天起至9月25日，在高雄市租借YouBike2.0，每騎5次即可享有1次抽獎機會，每週抽出5000元禮券等好禮，在最後一週加碼抽時下最夯的iPhone12手機。

此外，陳其邁宣布高雄市領先全國，9月1日起高雄市所有公車全面裝設QR Code讀掃機，市民在每台公車都可以使用手機QR Code乘車，提供更多元支付管道，且自9月1日至30日同步推出使用乘車碼免費搭乘市公車優惠，手機「嗶」一下乘車碼就能輕鬆搭公車。

高雄市政府交通局表示，「公共運輸省很大，支付整合便利行」一系列活動，也包含MeNGo月票降價加碼優惠，「無限暢遊」全票方案折價249元與「公車+客運暢遊」全票方案折價239元，大大減輕使用MeNGo月票民眾負擔，希望吸引使用私人運具族群多多使用公共運輸系統，打造安全便利運輸環境。

一卡通 公車 高雄市

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