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屏東藝術館改造成屏東人家庭劇院 開幕邀請紙風車劇團

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供

屏東藝術館曾是全台最早啟用的文化活動中心，40年來陪伴民眾享受表演活動，1年半的重新整建，屏東藝術館將在9月18日重新啟用，邀請紙風車劇團開幕首演，9月1日開放索票。縣府文化處指出，改造後的屏東藝術館，定位為戲劇、舞蹈為主的專業表演藝術中心，將與屏東縣演藝廳的音樂專業相輔相成，期盼藝術館成為屏東人家庭劇院，讓屏東藝文生活全面升級。

屏東藝術館原定今年5月開幕，因疫情影響，將在9月18日重新啟用，文化處指出，屏東藝術館建於1980年，為改善建築老舊、耐震消防等問題，更貼近現代劇場使用需求，2019年向文化部爭取1億元經費，舞台設備更新、內部裝修及結構補強，同時將原有觀眾席1、2樓打通，由800席調整為624席，改善原有斜度不足、後排視線受阻及回音過大的情形，確保每個席位都是最佳視野，提供專業與安全兼備的表演欣賞空間。

文化處指出，舞台燈光、音響設備全面優化升級，挑高側舞台空間，增設卸貨平台，提供大型道具及布景直接卸運，方便表演團隊，並增加身障及親子廁所等無障礙設施。另在2樓規畫藝文閱覽空間，打造友善且舒適的劇場環境。

藝術館整建前廁所空間不足， 男、女廁各13間，與1間無障礙廁所。整建後，男廁27間、女廁28間、無障礙廁所3間、親子廁所2間，設計上更加貼心。

「擁有音樂廳與表演藝術中心，屏東人很幸福，享受藝文更有感」，文化處長吳明榮說，歡慶屏東藝術館重新開幕，首場演出邀請到適合全家共賞的紙風車劇團，在9月18周六下午2點半與晚上7點半，演出《紙風車幻想曲》，9月1日起開放免費索票。

文化處指出，感謝疫情期間醫護人員辛勞，每場將保留半數座席予醫護人員及其家屬（憑醫護人員證件，每人可索取2張票，採實名制索票），兩場演出依防疫指引採梅花座。  索票資訊： 9月1日上午9點開放索票請由屏東演藝廳戶外廣場大樓梯上二樓實驗劇場索票；周末中午11點到12點在一樓音樂廳服務台索票。

屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，開幕邀請紙風車劇團演出，9月1日開始索票。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，開幕邀請紙風車劇團演出，9月1日開始索票。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多整建，屏東縣文化處長吳明榮說明，2樓空間設計圖書區，擺放表演藝術類書籍。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多整建，屏東縣文化處長吳明榮說明，2樓空間設計圖書區，擺放表演藝術類書籍。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，藝術館2樓專區設置圖書區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，藝術館2樓專區設置圖書區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，2樓空間設計。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，2樓空間設計。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，夜景。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，夜景。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，舞台區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，舞台區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，側舞台區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，側舞台區。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，觀眾席1、2樓貫通，橘色系座椅設計與外觀黃色搭配，座椅從800席調整為624席，第一排座椅可拆卸打造無障礙空間。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，觀眾席1、2樓貫通，橘色系座椅設計與外觀黃色搭配，座椅從800席調整為624席，第一排座椅可拆卸打造無障礙空間。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，開幕邀請紙風車劇團演出，9月1日開始索票。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，開幕邀請紙風車劇團演出，9月1日開始索票。記者劉星君／攝影
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，觀眾席1、2樓貫通，橘色系座椅設計與外觀黃色搭配，座椅從800席調整為624席，第一排座椅可拆卸打造無障礙空間。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館歷時1年多的整建，9月18日將重新啟用，觀眾席1、2樓貫通，橘色系座椅設計與外觀黃色搭配，座椅從800席調整為624席，第一排座椅可拆卸打造無障礙空間。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣 藝術館

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