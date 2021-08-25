聽新聞
test
0:00 / 0:00
明霸克露橋臨時便道今通行 桃源受困居民下山補糧
高雄桃源台20線（南橫公路）明霸克露橋斷第19天，今天終於開放臨時便道緊急通行，開放首日勤和、復興兩端車輛大排長龍，居民迫不及待開車下山，江姓里民表示，大家困在山區多天「都悶壞了」下山走走也好。
住在復興里的王姓居民表示，剛下大雨前三天停電又停水，瓦斯也快沒了，只能節省著用瓦斯煮泡麵，居民都嚇到了，他趕快將大家聚在一起，就著燭火聊聊天，後來台20線台東端開放進出，他為了工作搭朋友的車坐近12小時、繞一大圈才回到高雄，下山多日，現在比較擔心家中飼養的雞飼料吃完了，準備買一些回家。
復興里長江維明表示，居民普遍認為從台20線台東端下山補給太遠也危險，還是習慣走明霸克露橋這段，今天約有5、60輛車出來，有民眾要下山拿慢性病用藥，也有果農看著僅剩三分之一的芒果，趕著運下山交給盤商販售，能賣一點是一點。
王姓清潔隊員表示，山區受困2周，垃圾車、回收車無法上山，以往颱風季節他們會提前規畫垃圾囤放區，等大雨結束再將垃圾運下山，但這次颱風沒有發布陸上警報，雨勢沖刷的土石流再造成明霸克露橋無預警橋斷，居民垃圾沒地方丟，全都長蛆、發臭，今天清潔隊特別開4輛車上山載垃圾，收穫滿滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言