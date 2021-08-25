明霸克露橋臨時便道今通行 桃源受困居民下山補糧

高雄桃源台20線（南橫公路）明霸克露橋斷第19天，今天終於開放臨時便道緊急通行，開放首日勤和、復興兩端車輛大排長龍，居民迫不及待開車下山，江姓里民表示，大家困在山區多天「都悶壞了」下山走走也好。

住在復興里的王姓居民表示，剛下大雨前三天停電又停水，瓦斯也快沒了，只能節省著用瓦斯煮泡麵，居民都嚇到了，他趕快將大家聚在一起，就著燭火聊聊天，後來台20線台東端開放進出，他為了工作搭朋友的車坐近12小時、繞一大圈才回到高雄，下山多日，現在比較擔心家中飼養的雞飼料吃完了，準備買一些回家。

復興里長江維明表示，居民普遍認為從台20線台東端下山補給太遠也危險，還是習慣走明霸克露橋這段，今天約有5、60輛車出來，有民眾要下山拿慢性病用藥，也有果農看著僅剩三分之一的芒果，趕著運下山交給盤商販售，能賣一點是一點。