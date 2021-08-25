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歷時7年拚都更 高雄海河灣45年老社區將變身超高大樓

聯合報 / 記者王昭月╱高雄即時報導
愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後位於愛河灣第一排。圖／高市都發局提供
愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後位於愛河灣第一排。圖／高市都發局提供

高雄市政府今天核定「苓雅區海邊路海邊幸福公寓民間自辦都更案」權利變換計畫，此案由金廣成建設實施，歷經7年時間整合私人地主，全案預定在113年完成都更，將屋齡逾45年的5層樓無電梯公寓社區，更新為地上28層、地下5層的住宅大樓，由於社區鄰近亞灣區高雄流行音樂中心及輕軌光榮碼頭，前景看好。

今天核定的這處「愛河灣海邊路都更案」，位在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸及輕軌光榮碼頭站對側，基地面積1209平方公尺，原是一棟住有50戶人家的老舊公寓社區，更新後將成愛河灣的超高大樓，占據優質視野景觀。

高雄市都發局表示，這起都發案由金廣成建設自辦，光整合地主就花上7年，107年12月核定都市更新事業計畫，108年11月報核都市更新權利變換計畫，都發局依都更條例於去年9月加速審議、公展、辦公聽會、工作小組幹事會，今年3月完備都市更新聽證等法定程序，5月6日經高市都更爭議審議委員會審議通過後，今天核定都市更新權利變換計畫。

都發局長楊欽富強調，推動都市更新是城市轉型的重大任務，都更過程無論是公辦或是民間自辦，市府絕對嚴守法律、公正透明，也確保所有參與人權利變換後的權利價值不低於都更法規之保障。

都發局補充，這起都更案屬於愛河灣第一排建物，基地位於海邊路以東，坐落於領袖、領航企業大樓中間，土地屬第五種商業區（容積率840%、建蔽率70%）。

愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後位於愛河灣第一排。圖／高市都發局提供
愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後位於愛河灣第一排。圖／高市都發局提供
愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後將建為地上28樓的超高大樓。圖／高市都發局提供
愛河灣海邊路都更案，原基地上是棟屋齡近45年的老舊社區，都更後將建為地上28樓的超高大樓。圖／高市都發局提供

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