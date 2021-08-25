高捷轉轍器異常警示 部分車站單線雙向運行
高雄捷運今天一早橋頭段正線轉轍器發出離線示警資訊，導致號誌自動保護機制啟動，R22青埔站與R24南岡山站採單線雙向模式，班距約為15到20分鐘，目前仍在搶修中。
高雄捷運公司表示，上午約7時18分，因橋頭段正線轉轍器發出離線示警資訊，啟動號誌自動保護機制，行控中心於7時30分決定變更運轉模式，R22青埔站與R24南岡山站採單線雙向模式，班距約為15到20分鐘。
此外，R3小港站到R22青埔站採局部運轉、仍維持雙線雙向模式，班距約8分鐘。繼續往R24南岡山站方向旅客，則需在R22青埔站依站務人員指示至上行月台換車。
高捷公司對造成旅客不便致歉，並表示目前列車運轉安全無虞，現場狀況仍在查修中。
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