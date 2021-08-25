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波特船如海上神主牌無法可管 高市議員籲市府制定專法
全台波特船、保麗龍船等浮具無法可管，許多民眾搭乘波特船出海海釣，與當地漁民發生衝突的事件屢見不鮮。高雄市議員高閔琳、簡煥宗舉辦「高雄市水域遊憩活動管理公聽會」，高雄市永安區漁會總幹事李秋錦吐露當地漁民不滿，「泡綿船根本像海上移動式神主牌，侵犯到漁民的飯碗。」
高雄海岸總長度約63公里，北起臨海茄萣、永安、彌陀等行政區，也有興達漁港、左營軍港、高雄港等大型港口。高閔琳表示，政府近年種海洋管理、水上遊憩活動，但水域遊憩活動的管理常有權責機關不明、法令不健全等狀況，民眾、漁民衝突日益增大。市府應制定專法，完善規畫海洋管理。
永安區新港里長何應成表示，這些無照泡綿船、波特船說要載客觀光，「但載出去5個人，回來卻變6個人，行徑囂張，回來大家的漁獲滿滿，都比漁民還多！」漁民受法規限制，漁船要有證照，漁獲也要依照規定處理，但這些職業釣客什麼都不用管，卻荷包滿滿。除了與漁民衝突外，何應成也說，「這些人根本集體自殺，只是沒有死。」因泡綿船重量輕，漁船開過去如果不注意，浪就會打翻泡綿船。
國立高雄科技大學海洋休閒管理系主任李孟璁表示，要推動水域遊憩前，須先完成海域空間規畫，因每段海岸線的狀況都不同，適合從事的水上活動也不同，無法一體適用。
義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝建議，高市府可依照地方自制條例建立專法。因水域遊憩牽涉到許多行政機關，高市府如能成立一時效性府及政策諮詢推動小組，由觀光局擔任幕僚作業，確認政策目標後，涉及的部門，如水利局、地政局、海洋局、交通局等局處盤點問題，再交由此推動小組研議，制定、修訂法規，甚至可供中央修法方向。
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