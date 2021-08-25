文化部核定再造歷史現場專案 投入2億再現高雄眷村風華
高雄市文化局表示，文化部此次核定「再造歷史現場專案」計畫，高雄市爭取到超過4億元補助，其中除了原有的「左營舊城見城計畫」與「興濱計畫」持續長期性的營造工作，更新爭取到「三感一力眷村再造計畫」，投入2億用於眷村再造。
文化局表示，高雄市承載日治時代軍事基地發展，保存近90公頃的眷村區域，是全國保留眷村面積最大，也是唯一擁有陸、海、空三軍眷村的城市，從鳳山黃埔新村、左營海軍眷村到岡山樂群村與醒村，形成一條由南到北的特殊眷村文化軸線。此次再造歷史現場專案文化部核定補助1億3400萬，加上市府編列配合款將投入近2億的經費再造三軍眷村。
鳳山黃埔新村2013年登錄為文化景觀，在推出以住代護的同時，高市府已投入1.63億元持續完善眷區環境的修繕與整備，此次獲得的文化部「再造歷史現場專案-三感一力眷村再生計畫」補助，將再投入6千萬元，完成20戶眷舍及附屬建物的整體修繕，讓活化黃埔新村的經費規模達到2.23億元，。
左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，是高雄最大眷村區域包含明德新村、合群新村、建業新村、大操場、四海一家等59公頃的廣大區域。文化局說，過去市府已投入1.85億元的注入眷村，建置了「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」、「將軍好宅」等眷村示範基地，並在2017年推出「以住代護」計畫，徵集61戶入住，此次獲文化部文化資產局核定的再造歷史現場專案的經費，將完成20棟眷舍的規畫設計。
岡山「醒村」原日本第六十一海軍航空廠員工宿舍，兩層樓小單元式的個人宿舍為全台眷村少見的建築樣貌，2009年登錄其中A、F兩棟成為歷史建築，2017年全區登錄為文化景觀，市府不僅透過都市計畫87期重劃解決土地問題，更投入3千多萬完成景觀工程與B棟工作站的修繕。「樂群村」日本海軍航空隊軍官、民國空軍軍官宿舍群，2010年文化資產指定登錄，共有16棟古蹟與10棟歷史建築。修復好的「樂群4號」將成為「岡山藝文沙龍」；「醒村A、F棟」將利用其空間特性，打造成為岡山藝文共創空間，配合市府87期重劃的成果與橋頭科學園區的計畫，岡山的眷村將成為北高雄重要的文創發展基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言