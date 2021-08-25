文化部核定再造歷史現場專案 投入2億再現高雄眷村風華

高雄市文化局表示，文化部此次核定「再造歷史現場專案」計畫，高雄市爭取到超過4億元補助，其中除了原有的「左營舊城見城計畫」與「興濱計畫」持續長期性的營造工作，更新爭取到「三感一力眷村再造計畫」，投入2億用於眷村再造。

文化局表示，高雄市承載日治時代軍事基地發展，保存近90公頃的眷村區域，是全國保留眷村面積最大，也是唯一擁有陸、海、空三軍眷村的城市，從鳳山黃埔新村、左營海軍眷村到岡山樂群村與醒村，形成一條由南到北的特殊眷村文化軸線。此次再造歷史現場專案文化部核定補助1億3400萬，加上市府編列配合款將投入近2億的經費再造三軍眷村。

鳳山黃埔新村2013年登錄為文化景觀，在推出以住代護的同時，高市府已投入1.63億元持續完善眷區環境的修繕與整備，此次獲得的文化部「再造歷史現場專案-三感一力眷村再生計畫」補助，將再投入6千萬元，完成20戶眷舍及附屬建物的整體修繕，讓活化黃埔新村的經費規模達到2.23億元，。

左營海軍眷村2010年登錄為文化景觀，是高雄最大眷村區域包含明德新村、合群新村、建業新村、大操場、四海一家等59公頃的廣大區域。文化局說，過去市府已投入1.85億元的注入眷村，建置了「再見捌捌陸─臺灣眷村文化園區」、「將軍好宅」等眷村示範基地，並在2017年推出「以住代護」計畫，徵集61戶入住，此次獲文化部文化資產局核定的再造歷史現場專案的經費，將完成20棟眷舍的規畫設計。