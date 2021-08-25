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影／久違了 高雄市里活動中心9/1起適度開放
疫情趨緩，高雄市8月24日經防疫專家會議討論後決議，包括陪探病等相關管制措施今起調整，其中醫院除特殊需求外，仍維持一人陪病，不開放探病，里活動中心9月1日起開放使用，戶外大眾池開放淋浴但不開放蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施、吧檯不提供飲品。
高雄市衛生局表示，國內目前仍維持二級警戒，相關防疫措施將隨疫情及中央政策滾動式修正，有關醫院陪探病，決議只開放1人陪病，不開放探病，鼓勵採用視訊關心。
若住院病患進行手術或侵入性治療，需由家屬陪同或需要家屬簽署同意書或文件 ；或急診、加護病房或安寧病房等特殊單位有說明病情的需要；病患病情惡化，有醫療處置需要等情形，則可在醫院同意後調整陪探病時段及人數。
此外，里活動中心9月1日起開放使用，並開放語文、書法、盆栽等靜態課程。運動項目限桌球、羽球、太極拳，不開放空手道、跆拳道、舞蹈等具肢體接觸性質運動，但喜宴、共餐、泡茶、卡拉OK歌唱仍不開放。室內面積每人需以2.25平方公尺計算最大容留人數。
戶外溫泉大眾池部分，規定入池採實聯制登記，並量體溫、以酒精消毒、全程戴口罩，出入口及櫃台等地點須配置75%酒精方便手部消毒，營業場所及公共區域採人流總量管控，室外空間及泡湯應維持1.5公尺社交距離，休息區採梅花座。戶外淋浴可以開放，但蒸氣室及烤箱、更衣室內所附屬室內淋浴設施則不開放，吧檯不提供飲品務。
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