金門衛生局稽查轄內東南亞食品業 未查獲越南走私肉品

台灣近日查獲帶有非洲豬瘟病毒的越南走私肉品，引起全國關注，金門縣衛生局立即展開轄區內東南亞食品業者的稽查，全面遏止問題肉製品流入市面，衛生局表次，經查核轄內5家販售東南亞食品業者，均無查獲越南走私肉品。

金門縣衛生局表示，為防範非洲豬瘟疫情，金門目前全面禁用廚餘養豬，縣府已展開養豬場查核，衛生局也持續針對市售豬肉產品標示及來源查核，若有查獲來自疫區產品，現場立即封存產品，並移由行政院農委會動植物防疫檢疫局依動物傳染病防治法第41條，處7年以下有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金，違規產品將沒入銷毀。

衛生局也說，自去年11月起至今，衛生局已查核地區業者肉品原料原產地標示，共計查核1656家次，包含進口肉品商、市場、賣場、便利商店、雜貨店、小吃店、餐廳等場所，都未發現有違規之情事。

衛生局提醒，目前越南、印尼、菲律賓及中國等地都是非洲豬瘟疫地區，這些地區的肉製品皆不能進入國內，千萬不要從國外違法攜帶肉品入境；也呼籲食品業者應依食安法規範，外包裝正確標示豬肉原料原產地，以免觸法。