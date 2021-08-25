江啟臣爭取高市黨團支持 酸陳其邁「市長不該偷考券」

高雄市長陳其邁就任滿周年，昨天高市議會國民黨團打不及格分數，民進黨團則給予99分高度肯定。國民黨主席江啟臣今天拜會議會黨團尋求支持，承諾連任會成立選戰對策平台，優先考量高雄市提名人選。有關陳其邁的執政表現，江啟臣說，尊重議會黨團的評分標準，但當市長不該偷考券。

繼對手朱立倫後，國民黨黨主席江啟臣今天上午拜會高市議會國民黨團，議長曾麗燕、副議長陸淑美率13名黨籍議員與江啟臣會面。江啟臣說，過去一年高雄歷經市長改選、議長補選等重要工作，他跑得最頻繁，次數可能上百次之多，專程來高雄向黨籍議員表達感謝。

會晤過程中，江啟臣提及最近的高雄水災，令人懷念前市長韓國瑜與副市長李四川的政績。江啟臣說，有關2022年選舉，議會目標是希望想連任的議員可以連任，最好能夠有新席次，穩穩確保正副議長寶座；若連任主席，選完立即成立「選戰對策平台」，優先考量高市議員、市長提名人選，讓南部人感受誠意。