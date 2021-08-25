快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

江啟臣爭取高市黨團支持 酸陳其邁「市長不該偷考券」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席江啟臣參選下屆黨主席，今天赴高雄市議會拜會國民黨團尋求支持。記者劉學聖／攝影
國民黨黨主席江啟臣參選下屆黨主席，今天赴高雄市議會拜會國民黨團尋求支持。記者劉學聖／攝影

高雄市長陳其邁就任滿周年，昨天高市議會國民黨團打不及格分數，民進黨團則給予99分高度肯定。國民黨主席江啟臣今天拜會議會黨團尋求支持，承諾連任會成立選戰對策平台，優先考量高雄市提名人選。有關陳其邁的執政表現，江啟臣說，尊重議會黨團的評分標準，但當市長不該偷考券。

繼對手朱立倫後，國民黨黨主席江啟臣今天上午拜會高市議會國民黨團，議長曾麗燕、副議長陸淑美率13名黨籍議員與江啟臣會面。江啟臣說，過去一年高雄歷經市長改選、議長補選等重要工作，他跑得最頻繁，次數可能上百次之多，專程來高雄向黨籍議員表達感謝。

會晤過程中，江啟臣提及最近的高雄水災，令人懷念前市長韓國瑜與副市長李四川的政績。江啟臣說，有關2022年選舉，議會目標是希望想連任的議員可以連任，最好能夠有新席次，穩穩確保正副議長寶座；若連任主席，選完立即成立「選戰對策平台」，優先考量高市議員、市長提名人選，讓南部人感受誠意。

高雄市長陳其邁滿一周年，國民黨團認為陳的執政成績不及格、民進黨團則打99分，江啟臣被媒體問及他對陳其邁執政看法如何。江啟臣說，他非常尊重議會黨團，因為他們的觀察最直接、最正確，「但最起碼當一個市長不該偷考券」。

國民黨黨主席江啟臣（左）拜會高雄市議長曾麗燕（右）。記者劉學聖／攝影
國民黨黨主席江啟臣（左）拜會高雄市議長曾麗燕（右）。記者劉學聖／攝影
國民黨黨主席江啟臣（右三）拜會高雄議會國民黨團，議長曾麗燕（右二）、副議長陸淑美（右一）等15名黨籍議員在場座談。記者劉學聖／攝影
國民黨黨主席江啟臣（右三）拜會高雄議會國民黨團，議長曾麗燕（右二）、副議長陸淑美（右一）等15名黨籍議員在場座談。記者劉學聖／攝影

江啟臣 國民黨 陳其邁

延伸閱讀

和連勝文合體造勢 朱立倫：若當主席負完全責任

高市警官交接 陳其邁要求肅槍、掃毒列重點工作

江啟臣要求停打國產疫苗 綠委：要這麼沒人性嗎？

朱立倫、江啟臣民調票數7：3？王金平：暫時的

相關新聞

氣爆案查無不法獲簽結 陳其邁：還公務同仁公道

昨天是高雄市長陳其邁上任滿周年，陳其邁表示，市府有接獲地檢署函覆指高雄氣爆等相關案件查無犯罪事實，予以簽結。司法終還全體...

防堵非洲豬瘟 金門即日起全面移除路旁廚餘桶

為防堵非洲豬瘟，行政院要求各地方政府加強廚餘回收管理，並要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺...

一家五口靠六旬阿公種芒果養家 慈善團體助義賣

高雄桃源區芒果正值採收季節，因明霸克露橋斷急需尋求出路，桃源區代表杜司偉今天趁臨時便道開放通行，帶領衡山行善團南二團駕車...

雲林籲禁用廚餘養豬 高雄畜牧場：廚餘養豬有助環保成本低

雲林縣長張麗善今天在縣府開記者會呼籲全國一致禁用廚餘養豬，高雄市環保局表示，禁不禁廚餘養豬，會配合環保署政策執行。高雄廚...

明霸克露橋臨時便道今通行 桃源受困居民下山補糧

高雄桃源台20線（南橫公路）明霸克露橋斷第19天，今天終於開放臨時便道緊急通行，開放首日勤和、復興兩端車輛大排長龍，居民...

歷時7年拚都更 高雄海河灣45年老社區將變身超高大樓

高雄市政府今天核定「苓雅區海邊路海邊幸福公寓民間自辦都更案」權利變換計畫，此案由金廣成建設實施，歷經7年時間整合私人地主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。