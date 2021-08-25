工業遺構蛻變屏東縣民公園 本月再獲德創新建築至尊獎
屏東縣政府今年2月啟用由台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，是台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的綠色園區，陸續得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎 A'Design Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」4項國際大獎，本月再獲德國創新建築設計獎中最高榮耀的「至尊獎(Best of Best）」，為縣民公園再添光彩。
縣長潘孟安說，縣民公園不只是座綠化公園，也是屏東美學的城市品牌，縣民公園希望讓民眾再次感受到在地魅力，透過從地坑、水池等舊事物到展演空間、遊憩場域等新事物的相互整合，讓屏東成為更具活力和吸引力的城市；縣府正進行環境整備及導覽規畫，請民眾在降至二級之際遵守防疫指引，前往探索所展現屏東美學，等疫情趨緩後，會帶來新的慢活遊程。
他說，透過區域整合縫補城市，從荒蕪廢棄中找尋契機，打造自然與美學共存的築跡，縣府打開閒置多年、屏東人過去觸摸不到的土地，將過程裡意外挖到封塵27年的紙漿廠工業遺構保留並重新賦予生命，進行一場城市再造工程；它是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治的園區，不僅成為認識屏東建築美學空間，也讓世界看見台灣的美學實力。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，德國創新建築設計獎（Iconic Awards: Architecture）是德國聯邦議會設立下的德國設計委員會主辦，作爲德國殿堂級榮譽舞台的ICONIC AWARDS設計獎，是德國官方競爭激烈的設計獎項，被認爲是最具國際水準並代表當代發展和創新成就的大獎，在全球設計界有舉足輕重地位；獎項包括建築、室內設計、產品設計、視覺傳達、概念等5大類別，獎項分為至尊獎（Best of Best）、優勝獎（Winner）、精選獎（Selection），是跨領域的建築設計競賽獎項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言