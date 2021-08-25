工業遺構蛻變屏東縣民公園 本月再獲德創新建築至尊獎

屏東縣政府今年2月啟用由台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為20公頃的縣民公園，是台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的綠色園區，陸續得到「美國繆斯設計獎MUSE Design Awards首獎」、「義大利國際設計獎 A'Design Award」、「2021美國Architizer -A + AWARDS人氣獎」及「2021歐洲Landezine -LILA特別推薦獎」4項國際大獎，本月再獲德國創新建築設計獎中最高榮耀的「至尊獎(Best of Best）」，為縣民公園再添光彩。

縣長潘孟安說，縣民公園不只是座綠化公園，也是屏東美學的城市品牌，縣民公園希望讓民眾再次感受到在地魅力，透過從地坑、水池等舊事物到展演空間、遊憩場域等新事物的相互整合，讓屏東成為更具活力和吸引力的城市；縣府正進行環境整備及導覽規畫，請民眾在降至二級之際遵守防疫指引，前往探索所展現屏東美學，等疫情趨緩後，會帶來新的慢活遊程。

他說，透過區域整合縫補城市，從荒蕪廢棄中找尋契機，打造自然與美學共存的築跡，縣府打開閒置多年、屏東人過去觸摸不到的土地，將過程裡意外挖到封塵27年的紙漿廠工業遺構保留並重新賦予生命，進行一場城市再造工程；它是全台首座以舊紙漿廠工業遺構為核心，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治的園區，不僅成為認識屏東建築美學空間，也讓世界看見台灣的美學實力。