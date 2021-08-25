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中鋼集團員工赴高市議會陳情 議長允諾跟勞工同陣線
中鋼集團公司員工今天上午聚集高雄市議會陳情且表達不滿，出席人員抗議中鋼保全、運通企業等子公司侵犯勞工權益，要求市長陳其邁、議長曾麗燕主持公道。曾麗燕接下陳情書，並表示，將把陳情內容轉交勞工局，會跟勞工站在一起。
上午9點，高雄市獨立總工會、新高市產業總工會、中鋼集團企業工會、中鋼保全企業工會、鋼堡科技企業工會、中鋼運通企業工會員工舉白布條在市議會前陳情，要求市長陳其邁與議長曾麗燕做主，勞工局不要縱容不法。
工會提出七大訴求，中鋼保全公司主管為勞工退休準備金委員會偽造不實會議紀錄長達20年、未合法合發加班費。另有中運公司隱匿台北港外海高空墜落意外，沒有在第一時間保全事證。
中鋼集團企業工會理事長林明賢指出，中鋼集團號稱正派經營，但中保公司平日對基層人員動輒以「影響公司形象」為由強力懲戒，莫非主管是寶，基層只是草」。
中鋼通運公司表示，有關工會指控未保全相關事證，以及辦公室人員大幅提高保險、排除船員等內容不是事實。中鋼保全公司也回應，依規定設立退休準備金監督管理委員，足額提撥退休準備金，22年以來，所有退休同仁均確實領取退休金。
高市會議長曾麗燕、議員劉德林等人出面接下陳陳情書，會把陳情書內容轉呈勞工局，盼政府重視勞工所遭遇的不平等待遇，給大家合理的支持。
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