快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

高雄桃源山區便道完工開放通行 農民運芒果下山

中央社 / 高雄25日電

高雄市桃源區明霸克露橋斷，緊急維生便道經過17天搶通終於完工，今天上午7時30分開放管制通行。便道一早開放就有逾50輛車通行，居民迫不及待下山透氣，也紛紛把芒果運出去。

明霸克露橋8月7日遭豪雨後暴漲的玉穗溪水沖斷，導致復興、梅山、拉芙蘭3里聯外交通也中斷，成為孤島。公路總局第三區養護工程處搶修勤和至復興路段便道，同時在搶修完成前，20日先開放南橫公路梅山口至向陽路段緊急通行。

勤和至復興路段便道長約900公尺，經過17天搶修，過程中歷經超過10次大小土石流攻擊，讓多次施做完成的進度又被摧毀，公路總局第三區養護工程處不斷重新施工，終於在昨天完工，並完成緊急通行的避災演練。

公路總局第三區養護工程處說，雖昨天中午後天候不佳，下午5時玉穗溪也再發生小土石流，但因在玉穗溪口涵管便道上游已預先開挖沉砂池，可有效導引土石流至沉砂池內，減少土石流出阻塞涵管及溢流情形，因此對便道通行暫無影響。

施工單位今天上午5時將沿線便道稍作整理後，終於在今天上午7時30分首度開放通行。今天便道開放通行時間為上午7時30分至9時，中午12時至下午2時，但仍會隨時視天候狀況滾動調整。

今天上午至9時，已有逾50輛車通行，居民迫不及待走便道下山，主要是將採收的芒果運下山銷售，也有不少人是出門運補物資或外出透氣、訪友。

因斷橋被困在山上的老農阿偉，種植金煌芒果，獨力支撐家庭經濟來源，妻子罹患肝癌，自己也曾一度因病搭直升機去住院，等待半個多月後，總算盼到便道搶通能將芒果出貨，衡山行善團今天也幫忙老農運送芒果，盼他度過難關。

公路總局第三區養護工程處表示，勤和至復興路段便道明天起，將管制開放上午7時至8時、中午12時至下午1時供通行，但若天候不佳或溪水上漲，將立即封閉管制。至於南橫公路梅山口至向陽路段，則將於明天停止開放通行。

芒果 土石流 南橫

延伸閱讀

與時間賽跑！高雄桃源區頻遭土石流逆襲的便道今早開放通行

影／桃源斷橋便道演練曝光 情節宛如電影玩命關頭

影／南橫明霸克露橋搶通 明日開放居民通車

高雄桃源山區便道搶通 最快25日上午7時開放通行

相關新聞

氣爆案查無不法獲簽結 陳其邁：還公務同仁公道

昨天是高雄市長陳其邁上任滿周年，陳其邁表示，市府有接獲地檢署函覆指高雄氣爆等相關案件查無犯罪事實，予以簽結。司法終還全體...

防堵非洲豬瘟 金門即日起全面移除路旁廚餘桶

為防堵非洲豬瘟，行政院要求各地方政府加強廚餘回收管理，並要求各地方政府環保局及鄉鎮市公所清潔隊，今日務必全面移除路旁所擺...

一家五口靠六旬阿公種芒果養家 慈善團體助義賣

高雄桃源區芒果正值採收季節，因明霸克露橋斷急需尋求出路，桃源區代表杜司偉今天趁臨時便道開放通行，帶領衡山行善團南二團駕車...

雲林籲禁用廚餘養豬 高雄畜牧場：廚餘養豬有助環保成本低

雲林縣長張麗善今天在縣府開記者會呼籲全國一致禁用廚餘養豬，高雄市環保局表示，禁不禁廚餘養豬，會配合環保署政策執行。高雄廚...

明霸克露橋臨時便道今通行 桃源受困居民下山補糧

高雄桃源台20線（南橫公路）明霸克露橋斷第19天，今天終於開放臨時便道緊急通行，開放首日勤和、復興兩端車輛大排長龍，居民...

歷時7年拚都更 高雄海河灣45年老社區將變身超高大樓

高雄市政府今天核定「苓雅區海邊路海邊幸福公寓民間自辦都更案」權利變換計畫，此案由金廣成建設實施，歷經7年時間整合私人地主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。