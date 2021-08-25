高雄桃源山區便道完工開放通行 農民運芒果下山
高雄市桃源區明霸克露橋斷，緊急維生便道經過17天搶通終於完工，今天上午7時30分開放管制通行。便道一早開放就有逾50輛車通行，居民迫不及待下山透氣，也紛紛把芒果運出去。
明霸克露橋8月7日遭豪雨後暴漲的玉穗溪水沖斷，導致復興、梅山、拉芙蘭3里聯外交通也中斷，成為孤島。公路總局第三區養護工程處搶修勤和至復興路段便道，同時在搶修完成前，20日先開放南橫公路梅山口至向陽路段緊急通行。
勤和至復興路段便道長約900公尺，經過17天搶修，過程中歷經超過10次大小土石流攻擊，讓多次施做完成的進度又被摧毀，公路總局第三區養護工程處不斷重新施工，終於在昨天完工，並完成緊急通行的避災演練。
公路總局第三區養護工程處說，雖昨天中午後天候不佳，下午5時玉穗溪也再發生小土石流，但因在玉穗溪口涵管便道上游已預先開挖沉砂池，可有效導引土石流至沉砂池內，減少土石流出阻塞涵管及溢流情形，因此對便道通行暫無影響。
施工單位今天上午5時將沿線便道稍作整理後，終於在今天上午7時30分首度開放通行。今天便道開放通行時間為上午7時30分至9時，中午12時至下午2時，但仍會隨時視天候狀況滾動調整。
今天上午至9時，已有逾50輛車通行，居民迫不及待走便道下山，主要是將採收的芒果運下山銷售，也有不少人是出門運補物資或外出透氣、訪友。
因斷橋被困在山上的老農阿偉，種植金煌芒果，獨力支撐家庭經濟來源，妻子罹患肝癌，自己也曾一度因病搭直升機去住院，等待半個多月後，總算盼到便道搶通能將芒果出貨，衡山行善團今天也幫忙老農運送芒果，盼他度過難關。
公路總局第三區養護工程處表示，勤和至復興路段便道明天起，將管制開放上午7時至8時、中午12時至下午1時供通行，但若天候不佳或溪水上漲，將立即封閉管制。至於南橫公路梅山口至向陽路段，則將於明天停止開放通行。
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