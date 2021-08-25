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明霸克露橋臨時便道今通行 初期先開放上午2時段

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，從勤和等候進入的車輛排隊近2公里長。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，從勤和等候進入的車輛排隊近2公里長。記者陳玫伶／攝影

高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，經公路總局甲仙工務段連日施工，今天終於開放臨時便道緊急通行，早上7點開放通行前勤和、復興兩端車輛大排長龍，但疑因昨夜山區下雨部分土石沖到臨時便道，經施工人員清理路面，延誤近半小時才順利開放通行。

公路總局第三區養護工程處今天上午通行前，先舉行簡單的祈福祭拜儀式，第三區養護工程處長吳昭煌表示，期望保佑工程人員，並讓未來用路人使用此路段能平安順利。吳昭煌與甲仙工務段長陳正偉事後也對駕駛一一揮手致意。

吳昭煌表示，因玉穗溪爆發土石流，明霸克露橋2橋面板流失，經施工單位與時間、極端氣候賽跑，終於在昨天順利鋪築一條維生便道，過程中歷經超過10波大小土石流衝擊，臨時便道路線因應土石流調整，雖無法像一般道路筆直、順暢，但可暫時解決復興以上三里居民通行。

吳昭煌表示，經昨天與桃源區公所、復興等三里里長實施現地避難演練，決定臨時便道管制時間前三天先開放每天早上7點至8點、中午12點至下午1點兩個時段，視開放使用情形做滾動檢討。

陳正偉表示，昨天演練發現，目前避難平台空間較不足，加上山區下午土石流發生機率高，因此暫時僅先開放早上時段，剩餘一點時間讓施工單位可持續施工，預計將避難平台空間再加大，除可在未來通車時方便一次讓較多車輛停在避難平台，也能減少民眾通車時等候的時間。

另外，台20線梅山至向陽段因應臨時便道通車，明天起將暫停通行。

高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天終於開放緊急通行，第三區養護工程處長吳昭煌、甲仙工務段長陳正偉對駕駛揮手致意。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天終於開放緊急通行，第三區養護工程處長吳昭煌、甲仙工務段長陳正偉對駕駛揮手致意。圖／甲仙工務段提供
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，多輛準備載運芒果的貨車上山。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，多輛準備載運芒果的貨車上山。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，部分在地居民搶先駕車上山。記者陳玫伶／攝影
高雄桃源台20線明霸克露橋斷橋第19天，臨時便道今天開放緊急通行，部分在地居民搶先駕車上山。記者陳玫伶／攝影

土石流 斷橋

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