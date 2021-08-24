第四次流會！高雄市議會人數未過半 氣爆調查無法結案

距離高市議會改選只剩下一年多，定期會尾聲藍綠角力廝殺激烈。近期審查市府提案已有三次人數不足流會，今天下午氣爆專案調查小組做結案報告，小組召集人陳麗娜發表結論與建議後，高市議會民進黨團總召鄭光峰提案擱置，最後又因人數未過半流會。

高雄市議會第三屆第五次定期大會26日閉會，近日因美濃黑川校長紀念碑及國民黨議員黃紹庭質詢資料外洩，人數不足導致三次流會，今天下午進行「731石化氣爆事件民間捐款專戶收支運用情形調查專案小組」結案報告。

氣爆專案調查去年7月已有結論報告出爐，但結案報告遲未過關，今天下午小組召集人陳麗娜上台報告１小時，並提出六項遺失與相關建議。報告結束後，民進黨團總召鄭光峰提案擱置，但提議遭到藍營反對，議長曾麗燕裁決休息協商。

陳麗娜表示，氣爆案的３個公務人員司法都沒有定讞，雖然必須釐清 但不應該成為擱置理由，應該針對內容討論，而非特定的事情，此案已經花一年時間調查，兩個會期都因為清點人數沒報告，不同意擱置。

陳麗娜發言後，民進黨議員邱俊憲要求清點人數，經統計人數為27人，開會人數未達33人，主席曾麗燕裁示散會。