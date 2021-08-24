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影／南橫明霸克露橋搶通 明日開放居民通車
高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉公路局甲仙工務段緊急搶通簡易便道已經搭建完成，今天上午出動車輛完成通行演練，現場還演練突遇土石流侵襲逃難到避難平台的動線，公路局表示預計明起至27日三天緊急開放通行，後續將會滾動式調整，並於26日關閉南橫東部路段。
甲仙工務段指出，台20線明霸克露橋勤和至復興便道全長共900公尺，截至昨天為止，累計已完成約850公尺，目前天氣狀況良好，並無土石流發生。今天上午6時，搶修機具進場埋設河段涵管，上午10時，甲仙工務段邀集桃源區公所、六龜分局、代表會及復興以上三里里長進行開放通行緊急避災演練；演練項目採現場5台怪手、4部載土車以及3部車輛，另測試5輛車通行，兩次演練皆控制在2分鐘以內。甲仙工務段初步通行方案，前三天開放上午7時至8時第一個時段；第二時段為中午12時至下午1時，下午易發生土石流，暫不開放，持續滾動檢討。管制時間外，警車、救護車、工程車等緊急車輛可開放通行。
另外，明天勤和復興便道已搶通並開放管制通行，為給民眾有緩衝準備，以及梅山至向陽路段有許多工程尚未完成，因此，南橫東部路段將於8月26日封閉。
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