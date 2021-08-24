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最美森林圖書館屏東總圖滿周年 邀讀者共譜「生日閱章」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品，凡參加悅讀九宮格連線遊戲，就有機會獲得周年限定好禮。8月28日起至9月30日一系列名人講座、新書座談會、英文閱讀推廣活動接力登場，邀請大小朋友以書相伴，共譜「生日閱章」。

屏東縣政府表示，全台最美森林圖書館之稱的屏東總圖，自去年底8月底重新啟用，創下許多閱讀新紀錄，包括3周內辦證人數突破以往年度總和、當日入館人數破萬、借書冊數較往年同期翻倍、綠意環繞的建築特色入選2020台灣設計BEST100年度建築空間規畫獎肯定。

總圖周周新書上架，館藏量充實提升，入館人次和借閱量皆大幅提升。去年8月28日開館迄今統計，進館人次近70萬人，借閱人次逾22萬人，較前一年度同期成長近3倍；流通冊數81萬多冊，較前一年度35萬冊，增加2.3倍；辦證人數尤其顯著成長，共8603人，足足增加10倍多。

文化處說，總圖秉著扎根閱讀初衷，以「生日閱章」為名推出周年系列，邀請知名導演瞿友寧等名人講座分享，《 Dear Blue 屏東海洋文學新浪潮》新書座談會，與針對親子、青少年及一般民眾分齡規畫6場英文閱讀學習活動。

「悅讀九宮格」連線遊戲，只要完成3條連線就有機會參加屏東總圖讀特選物文創品抽獎，獎項包括設計師Daniel Wong設計的書燈、收納袋和集線器等。完成8條連線可至總圖一樓櫃台兌換館慶設計款借書證，限量2000份，換完為止。

總圖推出限量設計款的借書證呼應總圖的情境氛圍，潔淨、明亮、靜謐，從建築極具特色的三角形鋼構建築語意出發，透過卡片平貼在隨身的書籍、圖片與用品上，創造構築各式的三角美學，獨特風格設計提供讀者珍藏。

屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。記者劉星君／攝影
屏東縣立圖書館總館迎接重新開館周年慶，推出限量設計款借書證與文創品。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 建築

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