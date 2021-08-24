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防琉璃蟻侵擾 高市府發誘蟻燈具滅蟻

中央社 / 高雄24日電

為避免進入婚飛期的扁琉璃蟻滋擾家戶，高市府今年採購4萬7160瓶餌劑供市民防治使用，另針對美濃六龜、甲仙及杉林等區普發誘蟻燈具1萬8000組，路燈也首創改為黃光防蟻。

8月氣候悶熱高溫，正值扁琉璃蟻婚飛期，近年因氣候變遷，扁琉璃蟻數量更大幅增長，因具趨光性，夏季夜晚常受民宅燈光吸引大量進入屋內，讓居民不堪其擾，尤其六龜、美濃、甲仙及杉林等山區家戶更常遭侵害。

為協助改善居民生活，減少扁琉璃蟻侵擾，高雄市農業局表示，高市府今年採購4萬7160瓶餌劑提供市民使用，並僱工巡查環境及布放餌劑，另針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區普發誘蟻燈具共1萬8000組，於夜間懸掛誘殺飛蟻。

農業局也提醒，市民可於扁琉璃蟻婚飛的夜晚，將誘蟻燈具掛在戶外，下方置含清潔劑的水盆，水盆反射的燈光可誘使琉璃蟻飛入水盆內溺斃。

此外，扁琉璃蟻易受到藍白光吸引，因此建議民眾可更換室內燈源為黃光，同時緊閉門窗及拉上窗簾，才能有效減少扁琉璃蟻入侵。農業局表示，民眾如有噴藥需求，轄區清潔隊也可協助在扁琉璃蟻聚集處噴藥。

農業局並指出，有研究顯示扁琉璃蟻飛行距離短，會侵擾民宅的都是住在居家周遭附近琉璃蟻，尤其喜歡躲藏在枯枝落葉下，因此除了布放餌劑誘殺外，做好居家環境整理也能大幅減少琉璃蟻數量。

利用扁琉璃蟻不易受黃光吸引特性，市府也嘗試於路燈加裝遮罩，讓路燈僅能發出黃光。農業局說，今年共有880盞路燈更換為黃光，此為全台首創的試驗項目，成效尚待專家評估。

琉璃蟻 六龜 美濃

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