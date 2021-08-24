高雄桃源山區便道搶通 最快25日上午7時開放通行

高雄市桃源區明霸克露橋遭溪水沖斷，造成山區3里聯外交通不便，公路總局搶通勤和至復興便道供居民通行，目前工程已進入收尾階段，預計最快明天上午7時可開放緊急通行。

桃源區復興、梅山、拉芙蘭3里因明霸克露橋斷，導致聯外交通中斷，一度成為孤島。公路總局第三區養護工程處辦理搶通勤和至復興便道工程，並在便道搶通前，20日起先開放南橫公路梅山口至向陽路段供3里居民緊急通行。

公路總局第三區養護工程處表示，勤和至復興便道全長共900公尺，截至昨天為止已完成約850公尺，今天上午6時持續進場埋設過河段的涵管，上午並邀集桃源區公所、六龜警分局、區代表會及3里長進行開放通行緊急避災說明及演練。

公路總局第三區養護工程處說，上午演練過程中，所有用路人及施工機具皆能於2分鐘內撤離便道，若今天施工順利，預計最快明天上午7時可開放緊急通行。

公路總局第三區養護工程處並公布勤和至復興便道開放緊急通行後的管制方案，包括前3日開放時段為上午7時至8時、中午12時至下午1時，下午因是玉穗溪土石流好發時間，因此前3天下午時段暫不開放，後續再觀察後滾動檢討。

此外，未來勤和至復興便道也禁止甲類大客車通行，若通行車輛無法於管制時間內完成通行，桃源區公所將協助安排過夜場所，提供用路人休息過夜。管制時間外，如警車、救護車等緊急車輛及緊急工程車輛，在便道安全下，允許緊急通行。

公路總局第三區養護工程處並指出，因南橫公路梅山至向陽管制通行路段，仍有許多工程尚未完成，且上下邊坡仍不穩定，在勤和至復興便道搶通開放通行後，將同時停止開放梅山至向陽路段緊急通行。