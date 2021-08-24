屏東又現日本腦炎 今年至今累計5例

屏東縣昨出現縣內今年第5例日本腦炎確定病例，此案是全國第25例，個案為80餘歲男性，居住屏東市，8月13日開始出現頭痛、噁心、嘔吐及發燒症狀，因症狀未改善，8月15日由家屬送至醫院急診就醫收治住院治療，並於8月19日予以採檢通報，8月23日經檢驗確診為日本腦炎，目前仍住院治療。

屏東縣衛生局調查，該個案近期無國內外旅遊史，患有高血壓及腎臟病等慢性疾病，住家附近2公里範圍沒有豬舍、鴿舍及水稻田等高風險環境，偶爾到公園散步，防疫人員已至個案居住地及活動地懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊及噴藥等緊急防治措施，同時加強對附近民眾的衛教宣導及適齡幼兒疫苗催注。

衛生局指出，台灣每年5至10月是日本腦炎的流行季，6至7月為流行高峰，截至今年8月23日，縣內發生5例，屏東市3例、新園鄉2例。日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為主，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

衛生局長施丞貴說，預防日本腦炎最有效的方法接種日本腦炎疫苗，提醒民眾家中若有出生滿15個月以上的幼兒應至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往提供自費疫苗院所評估自費接種疫苗。