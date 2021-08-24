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質詢稿外洩行之有年 藍營反問：當年韓國瑜怎會被羞辱

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
國民黨團不滿高市府以「行之有年」回應質詢質詢內容外洩一事。記者徐白櫻／攝影
國民黨團不滿高市府以「行之有年」回應質詢質詢內容外洩一事。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁在議會備詢時先拿到國民黨議員黃紹庭質詢內容引發風波，市府「行之有年」的說法讓藍營議員無法接受。高市議員邱于軒表示，若行之有年，韓國瑜怎會在議會慘遭議員羞辱、修理，民進黨「超級丟臉」；陳麗娜則酸，綠營議員要直接給資料、套好招不關國民黨的事，市民不樂見議員沒有盡到把關監督責任。

市府秘書長楊明州表示，他昨天已經說明，今天再重複一次，這個運作方式是數十年來這樣做，聯絡人系統、議會及議員，能夠讓議員對市長問政及市長施政，透過這個對話讓市民充分了解，聯絡人系統都是這樣做運作；針對這個個案已經調查清楚，也把這個過程跟議長報告，相關過程會跟議會報告。

國民黨高市黨團今天針對市長陳其邁就任周年開記者會，媒體問及質詢稿外洩事件。當事人黃紹庭說，他沒有在質詢完前提供任何局處或媒體，不解為何陳其邁市長質詢時手上已有完整質詢稿，他覺得非常驚訝、也非常難過，陳其邁要有說明與態度；若行之有年，議員把質詢資料送給前市長韓國瑜，議會上就不會有那麼多小學堂、大學堂考驗。

陳麗娜說，並沒有所謂「行之有年」的說法，以前聯絡員會先跟議員溝通，若議員不願意給資料也是議員權利，沒有一定要給，有些聯絡人直接跑去撥放室，沒有經過同意盜取資料，呼籲市議會要禁止這種行為；陳其邁沒有管理好，拿到不法資料還大剌剌拿到議事廳，互相對照回應質詢，這是不應該的事情，綠營議員若這樣互相套好招質詢，那是他們的事情，市民會期待市長在未知情況下回應問題，這才是應該的。

邱于軒批評，若題目有異議當然需要答案，若只是質詢頭髮性不性感，請問需要洩題嗎？民進黨要出來面對昨是今非態度，當時民進黨是如何羞辱、修理韓國瑜，今天卻用這個態度說行之有年，民進黨真的超級、超級丟臉。總召童燕珍說，分享舉動只有進行一年多，並非行之有年，這個是一個推諉、推卸責任的說法。

韓國瑜 陳其邁 民進黨

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