澎湖警察局長上任 清查走私豬瘟重點工作

澎湖縣警察局長陳宗能今天宣誓就任，警政委員張春波指示做好全面清查走私豬瘟與掃蕩黑幫槍械等5大治安重點工作。

澎湖縣警局首名女性副局長温淑盈，也在中午抵澎到任。

澎湖縣警察局新卸任局長交接典禮，今天在警局大禮堂舉行，新任局長陳宗能在縣長賴峰偉布達，並由警政委員張春波監交後，宣誓就職。

賴峰偉表示，澎湖卸任警局長劉鴻烈，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，全力協疫調與快篩等工作，以「腳踏實地使命必達」8個字來嘉許，也期許新任局長落實在治安、交通與為民服務等工作上，讓治安滿意度再度提升。

新任警察局長陳宗能，中央警大56期畢，逢甲大學公共政策碩士，自基層做起，警政工作經歷豐富，此次由台中港警所長一職調升。

卸任的局長劉鴻烈，則在全體官警的護送下，前往新北市警局接任主任秘書一職，副局長張泰賓調任高雄旗山分局長，昨天也同步前往履新，遺缺由園市警局行政科長温淑盈接任，也是澎湖警局首名女性副局長。