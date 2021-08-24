快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

台南新化果菜市場將完工 可望成觀光亮點

中央社 / 台南24日電

興建總經費超過新台幣8億元的台南市新化果菜市場預定在9月中旬完工，明年6月開始營運，台南市政府期望除了提供舒適交易環境，也能結合附近景點吸引觀光客造訪。

台南市長黃偉哲今天上午前往視察施工情形時表示，新化果菜市場工程進度已達到97.43%，除了面積比舊場大將近50%外，最重要的是兼具旅遊觀光、食農教育及地方創生功能，相信未來一定成為台南的新亮點。

他說，新建的新化果菜市場建物獲得綠建築認證，可提供學校戶外教學需要，還可結合鄰近的左鎮化石園區、山上花園水道博物館連成觀光軸帶。

台南市政府農業局指出，舊有的新化果菜市場因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估後辦理遷移，遷建工程總經費8億2500萬元，於民國108年2月22日開工，預計今年9月中旬完工，明年6月營運。

台南市農業局指出，工程包含交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場及公共停車場874格停車位，並規劃164攤蔬果攤及20攤餐飲攤，將可解決原果菜市場市集噪音、停車空間不足、交通壅塞及環境清潔等問題。

台南市農業局指出，新化果菜市場建物屋頂設計流線型丘體綠化，為設計中的最大亮點，市場內空間採大挑高、大跨距，進卸貨動線順暢，顛覆以往傳統果菜市場印象。

黃偉哲表示，新化果菜市場完工後將引進現代化資訊拍賣設備及建置冷藏區，加上位置鄰近國道3號、國道8號及台20線等交通要道，正式營運後可望成為南台灣重要的果菜批發中心，提升台南農產競爭力。

國道 停車場 黃偉哲

延伸閱讀

台南祖父母節這麼慶祝 懷舊古物小豬上秤

柳營代天院代天巡狩遊王公傳奇 電視台開鏡

投入逾13億長期治水 麻豆埤頭漸擺脫淹水之苦

台南藍軍要求五倍券改發現金五千 黃偉哲：尊重這說法

相關新聞

扁琉璃蟻婚飛期 民眾布放餌劑誘殺、誘蟻燈具減少滋擾

八月氣候悶熱高溫，進入扁琉璃蟻婚飛期，高雄市農業局針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具，同時減少室內光源，並以肥...

影／桃源斷橋便道演練曝光 情節宛如電影玩命關頭

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉簡易便道已大致搭建完成，今天上午完成通行演練，為求逼真，演練時鳴笛與車輛喇...

第四次流會！高雄市議會人數未過半 氣爆調查無法結案

距離高市議會改選只剩下一年多，定期會尾聲藍綠角力廝殺激烈。近期審查市府提案已有三次人數不足流會，今天下午氣爆專案調查小組...

【影音】山河動人／土石流沖斷明霸克露橋啟示 工程極限追不上極端氣候反撲

明霸克露橋位在台20線南橫公路上，是南台灣的重要交通命脈。這座橋位於布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪，三溪匯流之處，全長695公尺、雙向車道。大橋撐過2017年的0602豪雨，卻沒能擋住這次從7月31日大雨、盧碧颱風到西南氣流的襲擊。

影／施政滿周年 陳其邁：為故鄉服務是這輩子最驕傲的事

高雄市長陳其邁今天執政滿周年，團隊選在左營綠園道召開施政成果報告，強調鐵路地下化成果。陳其邁展現感性的一面說，如果要問我...

影／南橫明霸克露橋搶通 明日開放居民通車

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉公路局甲仙工務段緊急搶通簡易便道已經搭建完成，今天上午出動車輛完成通行演練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。