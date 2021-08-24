台南新化果菜市場將完工 可望成觀光亮點

興建總經費超過新台幣8億元的台南市新化果菜市場預定在9月中旬完工，明年6月開始營運，台南市政府期望除了提供舒適交易環境，也能結合附近景點吸引觀光客造訪。

台南市長黃偉哲今天上午前往視察施工情形時表示，新化果菜市場工程進度已達到97.43%，除了面積比舊場大將近50%外，最重要的是兼具旅遊觀光、食農教育及地方創生功能，相信未來一定成為台南的新亮點。

他說，新建的新化果菜市場建物獲得綠建築認證，可提供學校戶外教學需要，還可結合鄰近的左鎮化石園區、山上花園水道博物館連成觀光軸帶。

台南市政府農業局指出，舊有的新化果菜市場因腹地小，緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，經評估後辦理遷移，遷建工程總經費8億2500萬元，於民國108年2月22日開工，預計今年9月中旬完工，明年6月營運。

台南市農業局指出，工程包含交易場主建物、辦公大樓、公共停車場、滯洪池、汙水處理廠、垃圾處理場及公共停車場874格停車位，並規劃164攤蔬果攤及20攤餐飲攤，將可解決原果菜市場市集噪音、停車空間不足、交通壅塞及環境清潔等問題。

台南市農業局指出，新化果菜市場建物屋頂設計流線型丘體綠化，為設計中的最大亮點，市場內空間採大挑高、大跨距，進卸貨動線順暢，顛覆以往傳統果菜市場印象。

黃偉哲表示，新化果菜市場完工後將引進現代化資訊拍賣設備及建置冷藏區，加上位置鄰近國道3號、國道8號及台20線等交通要道，正式營運後可望成為南台灣重要的果菜批發中心，提升台南農產競爭力。