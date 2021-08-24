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扁琉璃蟻婚飛期 民眾布放餌劑誘殺、誘蟻燈具減少滋擾

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
民眾在扁琉璃蟻婚飛的夜晚將誘蟻燈具掛在戶外，下方置含清潔劑的水盆，水盆反射的燈光可以誘使琉璃蟻飛入水盆內溺斃。圖／高雄市農業局提供
民眾在扁琉璃蟻婚飛的夜晚將誘蟻燈具掛在戶外，下方置含清潔劑的水盆，水盆反射的燈光可以誘使琉璃蟻飛入水盆內溺斃。圖／高雄市農業局提供

八月氣候悶熱高溫，進入扁琉璃蟻婚飛期，高雄市農業局針對美濃六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具，同時減少室內光源，並以肥皂水噴灑在琉璃蟻聚集處，有效減少扁琉璃蟻滋擾。倘居家或戶外環境布滿琉璃蟻影響居家安寧，各區公所可協請轄區清潔隊針對路燈下扁琉璃蟻聚集處噴藥。

近年因氣候變遷等因素讓扁琉璃蟻族群數量大幅增長，彰化師範大學教授林宗岐盤點琉璃蟻的三大特性，包括：多蟻后社會性昆蟲、食用液態食物及月光婚飛，就這三大特性制定出防治六大招--清、修、布、放、換、拉」。「婚飛」是某些昆蟲交配時的群集飛行行為，常見於螞蟻、白蟻、蜜蜂等。

農業局表示，市府今年採購4萬多瓶餌劑提供市民防治使用，僱工巡查環境及布放餌劑，另外針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具共1萬8000組，利用扁琉璃蟻的趨光特性，輔導民眾於婚飛期夜間懸掛誘殺飛蟻。民眾在扁琉璃蟻婚飛的夜晚將誘蟻燈具掛在戶外，下方置含清潔劑的水盆，水盆反射的燈光可以誘使琉璃蟻飛入水盆內溺斃，減少進入家戶滋擾數量。

琉璃蟻容易受到藍白光的吸引，而不受會被紅黃光吸引，因此建議民眾可於婚飛期更換室內燈源為黃光，同時緊閉門窗及拉上窗簾，才能有效減少扁琉璃蟻入侵。如果居家或戶外環境布滿琉璃蟻影響居家安寧，各區公所可協請轄區清潔隊針對路燈下扁琉璃蟻聚集處噴藥。

專家表示，扁琉璃蟻飛行距離短，會侵擾民宅的都是住在居家周遭附近琉璃蟻，尤其其喜歡躲藏在枯枝落葉下，因此除了布放餌劑誘殺外，做好居家環境整理也能大幅減少琉璃蟻的數量。像六龜某處茶園旁竹林原遍布琉璃蟻，在地主認真整理環境下，現已不見琉璃蟻的蹤跡。

另外也有僱工反映部分琉璃蟻的出沒區，經布餌過後數量大幅減少，因此市府呼籲里民們一起做好基本防範工作，首先減少野外琉璃蟻的數量，才能降低婚飛期的滋擾。民眾也發揮創意，像使用醬油碟子自製簡易餌站，既便宜效果又好；還有里民在琉璃蟻婚飛時，於路燈或居家內燈管旁放上黏蟲紙黏住飛蟻，甚至直接使用家裡的捕蚊燈下方放置水盆殺蟻。

為了減少扁琉璃蟻族群持續擴散，市府也利用扁琉璃蟻不易受黃光吸引的特性，嘗試於路燈加裝遮罩，讓路燈僅能發出黃光以建立路燈隔離帶，隔離扁琉璃蟻滋擾發生區及非發生區。今共有880盞路燈更換為黃光，此為全台首創的試驗項目，成效尚待專家評估中。

民眾也發揮創意，像使用醬油碟子自製簡易餌站，既便宜效果又好。圖／高雄市農業局提供
民眾也發揮創意，像使用醬油碟子自製簡易餌站，既便宜效果又好。圖／高雄市農業局提供

琉璃蟻 六龜 美濃

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