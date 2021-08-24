影／便道通行演練完成！桃源勤和、復興明起開放簡易式通行

甲仙工務段指出，台20線明霸克露橋勤和至復興便道全長共900公尺，截至昨天為止，累計已完成約850公尺，目前天氣狀況良好，並無土石流發生。

今天上午6時，搶修機具進場埋設河段涵管，上午10時，甲仙工務段邀集桃源區公所、六龜分局、代表會及復興以上三里里長進行開放通行緊急避災演練；演練項目採現場5台怪手、4部載土車以及3部車輛，另測試5輛車通行，兩次演練皆控制在2分鐘以內。

經演練，車輛通行該處需3分鐘時間，緊急避難於2分鐘內，甲仙工務段初步通行方案，前三天開放上午7時至8時第一個時段；第二時段為中午12時至下午1時，下午易發生土石流，暫不開放，持續滾動檢討。

甲仙工務段表示，目前便道禁止甲類大客車通行，若通行車輛無法於管制時間內往返，區公所將協助安排過夜場所，提供用路人休息過夜；管制時間外，警車、救護車、工程車等緊急車輛可開放通行。