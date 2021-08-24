查馬克告別彌撒上百人弔唁 總統頒發褒揚令

在公視戲劇「斯卡羅」飾演大股頭「卓杞篤」的屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂病逝，今天舉行告別彌撒，上百人前往弔唁；總統頒發褒揚令表揚查馬克。

教育部、文化部、原住民委員會及屏東縣政府都分別頒發獎章及褒揚狀表揚。

查馬克19日晚間11時05分在來義鄉丹林部落住家辭世，享年42歲，治喪委員會今天上午9時在來義鄉丹林聖保祿天主堂為他舉辦告別彌撒，有上百人前往弔唁這位守護部落文化的勇士。

文化部長李永得、教育部長潘文忠、原民會主委夷將．拔路兒、屏東縣長潘孟安、民進黨立委伍麗華和周春米都到場緬懷查馬克。

告別彌撒不對外開放，在教堂外搭建電視牆，電視牆外，還有一塊讓大家簽名的板子，上面印有查馬克的照片，以及一段話，「孩子，把我所擁有的都拿去吧」。

告別式中，播放風潮和公視的紀錄片，泰武國小教師團及古謠團隊分別唱頌古謠頌，查馬克的長子樂可艾．法拉屋樂獻詩「有人在為你禱告」。

總統蔡英文頒發褒揚令表揚查馬克，今天在告別式中由司儀按照流程宣告總統頒發褒揚令，獎座擇日將由總統府辦公室補發。

潘孟安頒發縣府褒揚狀，由查馬克妻子謝恩祈接受，潘孟安表示，台灣的原住民文化本位教材，可說是從查馬克在泰武國小推動，查馬克一生推動原住民族文化不遺餘力，透過教育扎根原民文化。

李永得頒發三等文化獎章、潘文忠頒發教育專業獎章、夷將．拔路兒頒發原住民族專業二等獎章。

伍麗華從擔任泰武國小校長、屏東縣府原民處長及到目前擔任立委，20多年來，一直與查馬克共同推動古謠、原住民本位教材及縣府的原民活動，在查馬克的最後一段時光也與查馬克的家人一起陪伴他。

伍麗華表示，查馬克一手推動古謠，帶著孩子到20多個國家把排灣族的歌聲唱出去，讓全世界看到台灣的原住民、土地的主人。

查馬克去年發現罹癌，向泰武國小請假一年養病，期間仍到學校帶孩子唱古謠，16日他放棄醫院的積極治療回到家中，並撐到兒子樂可艾19日北上準備20日接受總統教育獎的表揚才辭世。