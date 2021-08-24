快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北水局調緊急海淡機組支援馬祖東莒為旱象解渴

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
北水局為馬祖安裝海淡機組，今天正式交由當地水廠操作。圖／北區水資源局提供
北水局為馬祖安裝海淡機組，今天正式交由當地水廠操作。圖／北區水資源局提供

水利署北區水資源局表示，原本建置在新竹的緊急海淡機組，在達成抗旱緊急產水任務後，部分設備日前移轉至馬祖東莒，並已順利測試完成產水每日300噸目標，發揮機組因地制宜機動產水功效，設備今天正式交由連江自來水廠運用。

北水局指出，去年10月在新竹花66天建置緊急海水淡化機組，抗旱期間發揮預期產水功能，成為幫助新竹度過百年大旱嚴竣考驗重要措施之一。馬祖東莒島民生用水來源是地下水，今年上半年也遭遇乾旱，連江縣政府自西莒船運供水東莒，不僅經費昂貴且易受海象影響，向水利署反應獲同意後，由北水局將部分海淡機組移置東莒，協助增供水源。

連江自來水廠陳廠長美金表示，離島因水資源條件不佳，供水不穩定常造成民眾用水不便，海淡機組8月1日運抵東莒後，在極短時間就完成機組組裝、產水測試及技術轉移，讓現階段東莒島民眾用水無虞。

北水局長江明郎局長日前至東莒了解機組移置作業，並驗證可發揮每日供水300噸功能，確認該機組可如期於今天正式移交連江自來水廠自行運作。江明郎指出，這次跨機關合作除展現緊急海淡機組的調度彈性與機動性，未來也將持續與連江縣政府合作，共同努力穩定離島供水。

東莒 新竹 抗旱

延伸閱讀

德陽造白鶴灘水電站6號機組轉子 成功吊裝

推廣環保樂活旅遊 馬祖風管處提供自行車借用

阿富汗難民爬進起落架被壓爛！美軍驚見數量不明遺體

海巡馬祖巡防區指揮部與岸巡隊新任主官布達 場面盛大

相關新聞

扁琉璃蟻婚飛期 民眾布放餌劑誘殺、誘蟻燈具減少滋擾

八月氣候悶熱高溫，進入扁琉璃蟻婚飛期，高雄市農業局針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具，同時減少室內光源，並以肥...

影／桃源斷橋便道演練曝光 情節宛如電影玩命關頭

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉簡易便道已大致搭建完成，今天上午完成通行演練，為求逼真，演練時鳴笛與車輛喇...

第四次流會！高雄市議會人數未過半 氣爆調查無法結案

距離高市議會改選只剩下一年多，定期會尾聲藍綠角力廝殺激烈。近期審查市府提案已有三次人數不足流會，今天下午氣爆專案調查小組...

【影音】山河動人／土石流沖斷明霸克露橋啟示 工程極限追不上極端氣候反撲

明霸克露橋位在台20線南橫公路上，是南台灣的重要交通命脈。這座橋位於布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪，三溪匯流之處，全長695公尺、雙向車道。大橋撐過2017年的0602豪雨，卻沒能擋住這次從7月31日大雨、盧碧颱風到西南氣流的襲擊。

影／施政滿周年 陳其邁：為故鄉服務是這輩子最驕傲的事

高雄市長陳其邁今天執政滿周年，團隊選在左營綠園道召開施政成果報告，強調鐵路地下化成果。陳其邁展現感性的一面說，如果要問我...

影／南橫明霸克露橋搶通 明日開放居民通車

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉公路局甲仙工務段緊急搶通簡易便道已經搭建完成，今天上午出動車輛完成通行演練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。