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北水局調緊急海淡機組支援馬祖東莒為旱象解渴
水利署北區水資源局表示，原本建置在新竹的緊急海淡機組，在達成抗旱緊急產水任務後，部分設備日前移轉至馬祖東莒，並已順利測試完成產水每日300噸目標，發揮機組因地制宜機動產水功效，設備今天正式交由連江自來水廠運用。
北水局指出，去年10月在新竹花66天建置緊急海水淡化機組，抗旱期間發揮預期產水功能，成為幫助新竹度過百年大旱嚴竣考驗重要措施之一。馬祖東莒島民生用水來源是地下水，今年上半年也遭遇乾旱，連江縣政府自西莒船運供水東莒，不僅經費昂貴且易受海象影響，向水利署反應獲同意後，由北水局將部分海淡機組移置東莒，協助增供水源。
連江自來水廠陳廠長美金表示，離島因水資源條件不佳，供水不穩定常造成民眾用水不便，海淡機組8月1日運抵東莒後，在極短時間就完成機組組裝、產水測試及技術轉移，讓現階段東莒島民眾用水無虞。
北水局長江明郎局長日前至東莒了解機組移置作業，並驗證可發揮每日供水300噸功能，確認該機組可如期於今天正式移交連江自來水廠自行運作。江明郎指出，這次跨機關合作除展現緊急海淡機組的調度彈性與機動性，未來也將持續與連江縣政府合作，共同努力穩定離島供水。
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