高市議會三次流會 5名綠營擬參選人赴議會抗議

高雄市議會近日發生三次流會，五位民進黨高雄市議員擬參選人今早到高市議會表達不滿，抗議國民黨以清點人數名義杯葛議程，劣質問政導致16項墊付案無法過關，質疑2天內無法審完。國民黨團童燕珍表示，監督市政是議員天職，有義務替市民看緊荷包，預計開臨時會審完墊付案。

高雄市議會第三屆第五次定期大會預計26日閉會，近日因美濃黑川校長紀念碑及國民黨議員黃紹庭質詢資料外洩，因清點人數不足導致三次流會，議程已無市府二三讀會。

今天上午，民進黨市議員擬參選人陳慶鴻、黃偵琳、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘五人到議會舉布條表達心聲，他們質疑，議會閉幕日期將屆，尚有16項墊付款案尚未審完，國民黨惡意杯葛18.7億預算。

黃偵琳指出，左營舊城的復建和眷村再造計畫經費尚未審核通過。洪村銘提及林園中芸漁港近3千萬預算，蘇致榮關心「高雄市三民區全民運動館興建計畫」，黃彥毓則是關心道路與排水相關預算。另位陳慶鴻表示，議會即將結束，如何在短2天內審完16個計畫案，不該為作秀杯葛議事，如果國民黨不想審預算，應讓願為高雄建設努力的新人來當議員。

針對綠營擬參選人批評，國民黨總召童燕珍表示，市府提案有諸多疑慮，提案單位本來就要把話講清楚、說明白，議員監督市政天經地義，若不讓議員詢問就敲槌是不合理的，議員有替市民看緊荷包的義務，近日將開程序委員會，可能開臨時會因應。