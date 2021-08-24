快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

持續運補山區 高市府空投物資多樣化

中央社 / 高雄24日電

高雄市桃源區明霸克露橋斷，導致山區3里聯外交通不便，高市府今天持續派直升機運補物資，多達600公斤的物資，除了油、醬油、米等，還有42台平板電腦，以供國小開學使用。

桃源區復興、梅山、拉芙蘭3里，因橋斷導致聯外交通不便，高市府今天上午持續直升機物資運補任務，包含油、醬油、麵包、米、肉鬆、沖泡飲品等民生物資；另開學在即，教育局也提供42台平板電腦至樟山國小，以利線上教學。

高雄市社會局長謝琍琍表示，南橫公路梅山口至向陽路段已開放3里居民緊急通行，但因有時段、路程及天候等開放限制，市府為照顧山區居民需求，持續運補民生物資。

社會局表示，高市府8月8日起，已由直升機運補7批共約4000公斤民生物資至桃源區3里，許多民間愛心團體捐助並協助調度物資，同心協助災區復原。

此外，為解決桃源區3里交通問題，公路總局第三區養護工程處辦理搶通勤和至復興便道工程，並在便道搶通前，自20日起先開放南橫公路梅山口至向陽路段供3里居民緊急通行。

公路總局第三區養護工程處表示，勤和至復興便道全長共900公尺，昨天已完成700公尺，並持續進行涵管埋設及銜接引道等工程，今天再邀集區公所、六龜分局、區代表會及3里長進行開放通行緊急避災演練，並討論未來通行便道管制方案。

公路總局第三區養護工程處說，若演練及施工等一切順利，勤和至復興便道有機會於25日開放管制通行。

直升機 南橫

延伸閱讀

桃源斷橋簡易便道完工 若通行演練順利明將放行

高雄桃源第七批空運 市府送42台IPAD上山為開學做準備

外出小心！氣象局針對4縣市發布大雨特報 2縣市大雷雨

高市府未回應議員資料外洩 藍綠議員審預算時發生爭執

相關新聞

扁琉璃蟻婚飛期 民眾布放餌劑誘殺、誘蟻燈具減少滋擾

八月氣候悶熱高溫，進入扁琉璃蟻婚飛期，高雄市農業局針對美濃、六龜、甲仙及杉林等區，普發誘蟻燈具，同時減少室內光源，並以肥...

影／桃源斷橋便道演練曝光 情節宛如電影玩命關頭

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉簡易便道已大致搭建完成，今天上午完成通行演練，為求逼真，演練時鳴笛與車輛喇...

第四次流會！高雄市議會人數未過半 氣爆調查無法結案

距離高市議會改選只剩下一年多，定期會尾聲藍綠角力廝殺激烈。近期審查市府提案已有三次人數不足流會，今天下午氣爆專案調查小組...

【影音】山河動人／土石流沖斷明霸克露橋啟示 工程極限追不上極端氣候反撲

明霸克露橋位在台20線南橫公路上，是南台灣的重要交通命脈。這座橋位於布唐布那斯溪、荖濃溪、玉穗溪，三溪匯流之處，全長695公尺、雙向車道。大橋撐過2017年的0602豪雨，卻沒能擋住這次從7月31日大雨、盧碧颱風到西南氣流的襲擊。

影／施政滿周年 陳其邁：為故鄉服務是這輩子最驕傲的事

高雄市長陳其邁今天執政滿周年，團隊選在左營綠園道召開施政成果報告，強調鐵路地下化成果。陳其邁展現感性的一面說，如果要問我...

影／南橫明霸克露橋搶通 明日開放居民通車

高雄桃源明霸克露橋遭沖垮第18天，近期天氣好轉公路局甲仙工務段緊急搶通簡易便道已經搭建完成，今天上午出動車輛完成通行演練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。