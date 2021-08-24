持續運補山區 高市府空投物資多樣化

高雄市桃源區明霸克露橋斷，導致山區3里聯外交通不便，高市府今天持續派直升機運補物資，多達600公斤的物資，除了油、醬油、米等，還有42台平板電腦，以供國小開學使用。

桃源區復興、梅山、拉芙蘭3里，因橋斷導致聯外交通不便，高市府今天上午持續直升機物資運補任務，包含油、醬油、麵包、米、肉鬆、沖泡飲品等民生物資；另開學在即，教育局也提供42台平板電腦至樟山國小，以利線上教學。

高雄市社會局長謝琍琍表示，南橫公路梅山口至向陽路段已開放3里居民緊急通行，但因有時段、路程及天候等開放限制，市府為照顧山區居民需求，持續運補民生物資。

社會局表示，高市府8月8日起，已由直升機運補7批共約4000公斤民生物資至桃源區3里，許多民間愛心團體捐助並協助調度物資，同心協助災區復原。

此外，為解決桃源區3里交通問題，公路總局第三區養護工程處辦理搶通勤和至復興便道工程，並在便道搶通前，自20日起先開放南橫公路梅山口至向陽路段供3里居民緊急通行。

公路總局第三區養護工程處表示，勤和至復興便道全長共900公尺，昨天已完成700公尺，並持續進行涵管埋設及銜接引道等工程，今天再邀集區公所、六龜分局、區代表會及3里長進行開放通行緊急避災演練，並討論未來通行便道管制方案。

公路總局第三區養護工程處說，若演練及施工等一切順利，勤和至復興便道有機會於25日開放管制通行。