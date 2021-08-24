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陳其邁上任週年 藍批口號治市綠讚施政一百

中央社 / 高雄24日電

高雄市長陳其邁今天執政滿一週年，高市議會國民黨團批陳其邁是口號治市；民進黨團則指好表現有目共睹，是「高雄一百、施政一百」。陳其邁說，會繼續努力「緊緊緊」拚市政。

高雄市議會國民黨及民進黨團上午各自召開記者會，替陳其邁上任週年評分。高市議會國民黨團總召童燕珍說，盼陳其邁不要再口號治市，包括維護道路、防治水災、解決空污、保障工安、改善治安、穩定財政、拒絕萊豬、降低失業、防範疫情、振興經濟等10件事，一定要做好。

童燕珍說，市民要的不是2年拚4年等空泛口號，而是希望市府能夠滿足社會和諧、居住安全、人身健康、充分就業等最基礎需求，希望陳其邁接下來任期，下雨時不要讓人民害怕淹水，出門不要聞到污染空氣，走在路上不用擔心有子彈。

國民黨議員黃紹庭說，陳其邁執政是「黨意取代民意」，包括進口美豬、振興五倍券替代現金等，完全遵照黨意、忽略民意，不顧高雄人的看法。國民黨議員陳若翠也批，高雄市人口數下滑、失業率暴增，陳其邁執政表現不及格。

高市議會民進黨團總召鄭光峰說，民進黨團替陳其邁就職週年所打的分數，就是「高雄一百、施政一百」，尤其是防疫表現，更是有目共睹。

民進黨團幹事長黃文益說，未來在陳其邁領導之下，市政會愈來愈好，市政團隊的默契、施政品質，市民都看在眼裡。國民黨團似乎還活在前市長韓國瑜的陰影下，為反對而反對，只是想打擊市府團隊，這樣的監督不合格。

民進黨議員邱俊憲說，過去1年台灣面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和百年大旱等挑戰，市民的感受最清楚直接，過去這段時間，高雄面對大旱沒停水，面對疫情，陳其邁用專業和施政資源，跟市民同心合作，把高雄保護得很好。

對於週年表現，陳其邁在議會受訪時說，成績應該由市民來打分數，但在這1年裡，他「緊緊緊」市政趕工，中油污染整治、招商引資等均動起來，盼讓高雄脫胎換骨。讓市政府動起來，是他的責任，會繼續努力「緊緊緊」。

陳其邁 民進黨 國民黨

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