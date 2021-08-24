旅宿泳池今起有條件開放 墾丁、小琉球住房回溫

5月中旬疫情警戒升至三級後， 夏日水上活動勝地屏東墾丁和小琉球旅宿業進入史上最「冷」的夏天，中央宣布維持二級警戒至9月6日，平日住房率仍不到一成，繼小琉球、墾丁海域22日宣布有條件開放海泳和浮潛，飯店游泳池也從今天起有條件開放，立即帶動住訂房效益；墾丁多家飯店增加一成多的臨訂客，周六可望到八成，小琉球民宿也接到臨訂電話。

屏東墾丁和小琉球是夏日水上活動勝地，疫情上月27日降至二級後，水上遊憇活動僅限小眾的衝浪、單人獨木舟、單人立槳、水肺潛水、水上摩托車限拖曵，最熱門的海泳和浮潛仍禁止，飯店游泳池也禁止，住房持續低迷，兩地業者叫苦一片；屏東縣民宿協會理事長林淑敏說，夏天到墾丁就是要玩水，大眾且平價的浮潛和海泳和游泳池適度解禁，有如「打通任督二脈」，住房率將大躍進。

「游泳池一解禁，立即帶動住訂房效益！」墾丁福華度飯店總經張積光說，衝浪、獨木舟和立槳只是小眾，大眾化的海泳、浮潛和飯店游泳池適度開放，才有吸引力，疫情警戒降至二級後，平日住房仍不到一成，假日約五成；飯店游泳池適度開放消息昨天傳出，今天就有40多間臨訂，約占一成，假日可望衝高到八成。

他說，飯店對泳池訂出總量管制、保持安全距離、上岸戴口罩，關閉淋浴設施的相關防疫規定，只可惜已到了暑假尾聲，今年有長達2個多月的近零住房，希望政府年底推「安心旅遊補助」救觀光業。屏東小琉球觀光協會說，三級期間住房近零，降二級後平日住房仍不到一成，今天起開放海泳和浮潛，住房明顯提升至三成。

屏東縣政府和大鵬灣國家風景管理處21日宣布包括大鵬灣及小琉球海邊、沙灘、水域及轄內各據點全數開放，並開放船舶進出大鵬灣遊艇港區；墾管處22日也公告海泳、浮潛及自由潛水，符合實聯制規範的沙灘海域可開放商業經營，包含白砂、出水口右側（含小峇里）、後壁湖航道西側、後壁湖潟湖區、南灣、小灣、船帆石及漁村公園等。