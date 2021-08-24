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高雄桃源第七批空運 市府送42台IPAD上山為開學做準備

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／原民會提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／原民會提供

高雄桃源明霸克露橋斷橋多日，山區物資有限，盡管開放南橫東部路段，空運仍不間斷，今天上午直升機按行程出發；第七批物資共載運約600公斤，除民生物資，考量開學在即，這次高雄市政府教育局藉空運42台平板電腦上山，供學生使用。

今天上午8時50分，714黑鷹直升機小港機場搭載596.5公斤物資，從9時許小港機場起飛，於9時36分順利飛抵桃源山區；第七批民生物資包括有，油、醬油、米、肉鬆、罐頭、炊粉、雞肉調理包、沖泡飲品、豆漿、沖泡燕麥、餅乾等，以及6箱當日現做吐司麵包供居民享用。

另外，開學在即，市府教育局提供42台IPAD平板電腦運補至樟山國小以利遠距教學。經統計，市府自本月8日至今，已執行7批空運，直升機共運載約4000公斤民生物資至受困三里。

市府社會局局長謝琍琍表示，台20線梅山口至向陽管制段已開放緊急通行，因有開放時段、路程及天候等開放限制，市府為照顧山區居民需求，持續運補民生物資。

高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。本報資料照片
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。本報資料照片
高雄市政府教育局提供42台IPAD平板電腦，空運至桃源樟山國小供學校使用。圖／社會局提供
高雄市政府教育局提供42台IPAD平板電腦，空運至桃源樟山國小供學校使用。圖／社會局提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／社會局提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／社會局提供
高雄市政府教育局提供42台IPAD平板電腦，空運至桃源樟山國小供學校使用。圖／原民會提供
高雄市政府教育局提供42台IPAD平板電腦，空運至桃源樟山國小供學校使用。圖／原民會提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／社會局提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。圖／社會局提供
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。本報資料照片
高雄桃源第七批空運，今天直升機共搭載約600公斤物資。本報資料照片

小港機場 黑鷹直升機 教育局

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