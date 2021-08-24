施政周年為自己打幾分？ 陳其邁：分數應該由市民來打

今天高雄市長陳其邁施政滿周年，陳其邁今在議會接受媒體聯訪稱，「這一年我們緊緊緊，施政趕工，執政分數應該由市民來打。」陳其邁細數多項公共工程的進度，包括中油汙染整治、綠園道進度為99.9%，8月即可完工。中博高架橋拆除、高雄鐵路地下化最後一哩路、民族陸橋引道拆除、提交10個國民運動中心、亞洲新灣區廠商進駐、橋科區段徵收和招商引資都如期進行中。

陳其邁說，讓市政全面動起來，讓高雄脫胎換骨是自己這位在地市長要努力的事情，「一年很快就過去了，未來一年要更加緊腳步招商引資，讓半導體產業生態系完整，提升高雄的產業轉型。」

針對非洲豬瘟肉品流入台灣，陳其邁表示，已責成警察局、農業局查辦相關走私，目前警察局已查獲3件走私案件，「必要時將申請搜索票，全力配合檢調單位，全力查察，絕不容許非洲豬瘟防疫有任何破口。」農業局動保處也會嚴格抽查農產品，不讓越南走私非洲豬瘟肉品擴散開來。

談及高雄市議員黃紹庭的質詢資料外洩案，陳其邁仍請市府秘書長楊明州說明。楊明州說，如同先前解釋，10多年來市府與議員、議會的聯絡互動都是如此，但針對此次議員個案已完成調查，調查結果也已向議長報告。