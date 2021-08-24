「斯卡羅」查馬克病逝今告別式 伍麗華憶初見第一印象

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的屏東縣泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，8月19日病逝，享年42歲，今上午在來義鄉丹林聖保祿天主堂舉辦告別彌撒，舉辦告別式前，每天都會有親友祈禱，昨最後一晚人最多，親友悼念。曾任泰武國小校長、原民立委伍麗華昨晚在臉書回憶她對查馬克的第一印象，伍麗華說，「看見你堅持採取土地為本的起手式，這樣的堅持是多麽的真誠與美好」。

伍麗華說，2009年，就職不到一星期的菜鳥校長，遇上八八風災，面臨遷村、遷校。開學前，學校下山借用人家準備拆除重建3間教室，將它隔成6間教室使用，已經如此困窘，當時你問我：「校長，木雕課還上嗎？」我不敢說不，只好反問「我們可以怎麼上？」

我永遠忘不了，你的興奮按捺不住：「校長，可以買戶外帳，我去山上的教室把木雕桌搬下來，這樣就有木雕教室了。」然後，我們的戶外帳愈來愈多，出現戶外圖書館、戶外辦公室…。

伍麗華說，撐到隔年3月，準備遷移到另個閒置校區，這時間是帶畢業班登北大武聖山，只是柔腸寸斷的景象，任誰也不會同意冒險。你試探我的想法，我也試探性的回答你：「你們的登山課程已經實施5年，如果今年不爬，明年我們就有理由不去；可是如果在今年最壞的狀況下賡續辦理，明年就沒有理由停下來，未來的校長更沒有理由。

一個活動能夠守住20年，這個就會成為泰武國小的文化。這樣好了，我們帶孩子回到原來的校區紮營一晚，就當作今年有延續辦理如何？」

我永遠也忘不了，我聽到的竟然是：「校長，只要妳願意，我們就直接帶孩子去北大武，大武山是我們的母親，她受傷了，我們應該帶著歌聲、小米種子，去撫慰我們的祖靈。」

那一年，我們帶著孩子親自走一趟沒有路的「登山」，細雨紛飛下的3092海拔，你與孩子們手牽手，在小小的頂峰跳著勇士舞，高唱「我的腿還健壯，我記得這條回家的路」，我的眼淚止不住，我很清楚這就是帶著孩子「isan caucau 成為真正的人」。

伍麗華說，「一次次，看見你堅持採取土地為本的起手式，殊不知這樣的堅持是多麼的真誠與美好」。查馬克，你已經為自己形塑獨特的風格與位置，你周遭的我們都想把「查馬克」風格裝在心中，成為那樣的人。