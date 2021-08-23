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李洋偕王齊麟29日返金門 全民動起來熱烈歡迎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
為了迎接本週日羽球男子雙打李洋與王齊麟來到金門，縣府今天召開協調會，邀集相關單位與會。圖／縣府提供
為了迎接本週日羽球男子雙打李洋與王齊麟來到金門，縣府今天召開協調會，邀集相關單位與會。圖／縣府提供

羽球男子雙打李洋與王齊麟在日本東奧拿到世界金牌的榮耀，「麟洋」兩人預定29日回到故鄉金門，為了迎接兩人，金門縣政府今日邀集相關單位研商，已敲定歡迎記者會將採全程直播，讓鄉親們可在線上目睹奧運冠軍之風采，另外還有遊行與見面會，讓「麟洋」感受到英雄般的熱烈歡迎。

縣府今天下午召開「齊心協力．洋名國際」奥運金牌選手-李洋王齊麟返金行程」協調會由副縣長李增財主持，包括金門體育會理事長唐麗輝、教育處代理處長黃雅芬、古寧村長李開陣等人都列席與會。

教育處表示，李洋和王齊麟一行12人，預定8月29日及30日兩天返金，縣府及李氏宗親會也規劃盛大的歡迎迎接活動，從下飛機開始，會有縣府、李氏宗親會、金門體育會、精忠衛隊人員和車隊，到尚義機場迎接麟洋載譽返鄉。

隨即安排李洋和王齊麟到金城城區及金寧鄉遊行，預計29日上午10時30分到古寧頭雙鯉古地關帝廟祭祀，之後到古寧頭南山李氏家廟（大宗祠）辦祭祖及與鄉親相見的活動。其中，在古寧頭雙鯉古地關帝廟時，金寧鄉鄉長楊忠俊將致贈李洋和王齊麟禮物，表達對兩人在東奥奪冠的祝賀。

此外，「齊心協力．洋名國際」縣府歡迎記者會將於29日下午2時假縣府新聞發佈室舉行，由金門縣長楊鎮浯主持，會中將頒發李洋體育績優獎金新台幣235萬元；當日下午16時，在金湖綜合體育館的羽球館，則有「麟洋」與金門羽球小選手的見面會，兩人將指導小選手打羽球。

隔天上午10時則為「麟洋配台灣之光陳年金門高粱酒」抽籤活動；上午11時，「麟洋」將拜會金酒董事長黃怡凱、總經理楊駕人，當日下午14時，為金酒拍攝行銷廣告。

「齊心協力．洋名國際」奥運金牌選手-李洋王齊麟返金行程」協調會今天舉行，多位李氏宗親會代表也到場出席。圖／縣府提供
「齊心協力．洋名國際」奥運金牌選手-李洋王齊麟返金行程」協調會今天舉行，多位李氏宗親會代表也到場出席。圖／縣府提供

金門 奧運 楊鎮浯

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