桌遊店禁遊玩拖累買氣 老闆兼職跑外送苦撐

全國三級防疫警戒期間，仰賴客人來店遊玩的桌遊業者被迫停業，就算開放銷售也因不能玩沒有買氣。高雄地區有桌遊業者除先關閉分店減少成本，甚至兼職跑外送顧生計。

對於桌遊業者的心聲與無奈，高雄市政府經發局回應，目前經濟部有針對營業額減少50%以上，並具稅籍登記的商業服務業提供紓困補貼，補貼金額以全職員工數計算，每個人新台幣4萬元。另疫情期間市府也有製作中央紓困方案懶人包，協助各行各業申請補助，可供業者參考。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全台5月底進入3級警戒，原本店內聚集許多愛好者的桌遊店家不得不關閉店內遊玩，僅開放銷售商品；但每款桌遊牌組視難易度，大多需要店家從旁解說遊戲規則，若不能在店內遊玩，使得玩家消費意願大減，從而生意一落千丈。

原本在高雄擁有2間店面的桌遊店老闆「喬治」，受疫情衝擊生意大減，加上人力、店租成本等考量，以兩間店面來說，1個月店租就要近5萬元、一間店還得養3個員工。

6月間只得無奈關閉其中1間店省下店租，並讓員工留職停薪，自己為了生計只得兼職跑外送，其他的只能靠網拍苦撐業績。至於原本的10萬元紓困貸款，光是付桌遊貨款，一下子就用完了。

「喬治」向中央社記者抱怨表示，去年營業額已因疫情下降1、2成，今年更是直直落沒有業績。由於避免群聚防疫規定，即便是相對較夯的牌組，都不能在店內玩，導致銷售受阻，根本很難單靠銷售商品撐下去；且桌遊玩家圈子不夠大，也很難串連要求政府修法開放。

34歲、投入桌遊產業有5年的葉姓業者也說，桌遊業者大多是小本經營，靠熱情投入這行；但疫情結束遙遙無期，根本不知能苦撐多久。原本主要營收除了出租桌遊讓客人來遊玩，也有經營網拍販售卡牌遊戲、桌遊，或是到學校進行桌遊課程教學，但現今學校停課無法教學、卡牌遊戲無法玩缺乏買氣。

高雄市區有數十家桌遊店，主要分布在人口密集的市區商業大樓，除提供遊玩教學服務，也多結合餐飲內用，也有部分提供像「劇本殺」或「密室脫逃」等遊戲吸引民眾上門遊玩。部分結合卡牌遊戲店家，也會在網拍通路販售美國NBA、MLB等「球員卡」增加收入。