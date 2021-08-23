朱立倫赴金同班機驗出快篩陽 PCR檢測是陰性虛驚一場

前國民黨主席朱立倫今天搭一早的班機到金門，卻驚傳同班機有民眾在金門快篩時被驗出是陽性，嚇壞一堆陪同人員，好在該名乘客送醫後PCR採檢是陰性，才讓大家鬆了一口氣，朱立倫辦公室表示，虛驚一場，不過朱立倫知道後，並沒有太大的反應，只簡單說了一句，對金門的防疫有信心。

朱立倫今天一早來到金門參加823戰役的紀念活動，為了方便到金門可以馬上跑行程，他選擇在台灣進行快篩，一到金門就開始一連串的行程，包括到太武山祭拜823戰役的陣亡官兵、參觀823戰史館與拜會金門縣議長洪允典、議會黨團書記長歐陽儀雄、下午則是黨員座談會。

但中午卻傳出跟朱立倫同班機的乘客被驗出快篩陽性，由於該名乘客跟朱立倫距離只差3排，如果真的確診，朱立倫也要被匡列，讓縣府相關單位相當緊張，趕緊跟朱辦聯繫。

後來金門縣衛生局將該名乘客送金門醫院做PCR採檢後，確認是陰性，才讓相關單位與人員都鬆了一口氣。

據朱立倫辦公室表示，第一時間就有跟朱立倫講，當下他說，金門的防疫很周全，應該沒問題的；朱辦回應，整件事就是虛驚一場，希望大家不要在亂傳，他們相信金門縣府的防疫，對金門有信心。

金門縣衛生局長李錫鑫就表示，金門自5月26日在金門機場設置篩檢站，到16日入境旅客2.5萬人，台灣端篩檢人數1萬7494人、金門端篩檢人數6617人；其中快篩陽性者36人，進一步經PCR檢驗後都是陰性。

「金門的快篩到底準不準？幾乎每2-3天就會有一例快篩陽性，真的是嚇壞一堆人！」加上前二天的2起快篩陽，目前金門已經累計將近40起，有民眾就懷疑是否試劑有問題？或是技術不夠到位，為何台灣很少篩出快篩陽，金門卻經常有，是否該換別款試劑或檢測方式，提高準確度。