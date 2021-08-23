快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

朱立倫赴金同班機驗出快篩陽 PCR檢測是陰性虛驚一場

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
前國民黨主席朱立倫今天搭一早的班機到金門，卻驚傳同班機有民眾在金門快篩時被驗出是陽性，嚇壞一堆陪同人員。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天搭一早的班機到金門，卻驚傳同班機有民眾在金門快篩時被驗出是陽性，嚇壞一堆陪同人員。記者蔡家蓁／攝影

前國民黨主席朱立倫今天搭一早的班機到金門，卻驚傳同班機有民眾在金門快篩時被驗出是陽性，嚇壞一堆陪同人員，好在該名乘客送醫後PCR採檢是陰性，才讓大家鬆了一口氣，朱立倫辦公室表示，虛驚一場，不過朱立倫知道後，並沒有太大的反應，只簡單說了一句，對金門的防疫有信心。

朱立倫今天一早來到金門參加823戰役的紀念活動，為了方便到金門可以馬上跑行程，他選擇在台灣進行快篩，一到金門就開始一連串的行程，包括到太武山祭拜823戰役的陣亡官兵、參觀823戰史館與拜會金門縣議長洪允典、議會黨團書記長歐陽儀雄、下午則是黨員座談會。

但中午卻傳出跟朱立倫同班機的乘客被驗出快篩陽性，由於該名乘客跟朱立倫距離只差3排，如果真的確診，朱立倫也要被匡列，讓縣府相關單位相當緊張，趕緊跟朱辦聯繫。

後來金門縣衛生局將該名乘客送金門醫院做PCR採檢後，確認是陰性，才讓相關單位與人員都鬆了一口氣。

據朱立倫辦公室表示，第一時間就有跟朱立倫講，當下他說，金門的防疫很周全，應該沒問題的；朱辦回應，整件事就是虛驚一場，希望大家不要在亂傳，他們相信金門縣府的防疫，對金門有信心。

金門縣衛生局長李錫鑫就表示，金門自5月26日在金門機場設置篩檢站，到16日入境旅客2.5萬人，台灣端篩檢人數1萬7494人、金門端篩檢人數6617人；其中快篩陽性者36人，進一步經PCR檢驗後都是陰性。

「金門的快篩到底準不準？幾乎每2-3天就會有一例快篩陽性，真的是嚇壞一堆人！」加上前二天的2起快篩陽，目前金門已經累計將近40起，有民眾就懷疑是否試劑有問題？或是技術不夠到位，為何台灣很少篩出快篩陽，金門卻經常有，是否該換別款試劑或檢測方式，提高準確度。

對此李錫鑫說明，快篩的重點在「快」，他說篩檢偽陰跟偽陽二者很難兼顧，他們還是希望避免偽陰性，他說，所選的試劑沒有問題，希望讓結果很快就能判讀，旅客的行程也不會受到耽誤，他強調，快篩的機制形成一個防線，避免個案進到金門社區，壓垮金門有限的醫療資源。

前國民黨主席朱立倫今天到金門祭拜因823戰役犧牲的官兵，卻驚傳同班機有民眾在快篩時被驗出是陽性。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天到金門祭拜因823戰役犧牲的官兵，卻驚傳同班機有民眾在快篩時被驗出是陽性。記者蔡家蓁／攝影

金門 快篩 朱立倫

延伸閱讀

民進黨嗆江啟臣、朱立倫 為黨主席選舉消費823砲戰

朱立倫赴金門參與823活動 痛批民進黨忽略、扭曲歷史

八二三追思層峰缺席 金門難接受籲正視戰役

影／朱立倫批台獨非主流民意 王定宇：應和中共

相關新聞

高雄桃源斷橋便道只剩最後一哩路 後天有望搶通

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，盡管公路總局暫時開放東部南橫路段，為居民緩解生計與物資問題，但多數人仍期盼斷橋便道能盡...

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修公開徵選

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修復完成，縣府即日起公告品牌營運徵選，希望引進各方文化產業進駐，再次擦亮屏東品牌。

高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算

市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒...

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢...

高市國際文化藝術協會聯展 80多人「藝」氣風發

疫情降級，一期一會的高雄市國際文化藝術協會會員聯展即起在市立文化中心至美軒展至8月底。80多名創作者端出百餘件作品，素材...

遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。