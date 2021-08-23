高市餐廳續用隔板 陳其邁：勸導不聽開罰

中央流行疫情指揮中心宣布，明天開放同住親友在餐廳免隔板共餐。對此高雄市長陳其邁今天表示，北部仍有零星個案，在餐廳內用需要使用隔板，發現違規，勸導不聽將開罰。

針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，指揮中心明天起將放寬餐飲內用家人同桌免隔板、梅花座。但陳其邁上午出席高雄市議會市政總質詢，接受媒體聯訪時表示，高市餐廳內用一定要使用隔板。

陳其邁指出，在餐廳拿下口罩，就是要用隔板，並採取梅花座，保護自己也保護家人，將按照原來規定執行；若發現餐廳或民眾把隔板移開用餐等違規情形，如經勸導不聽就直接開罰，麻煩市民務必配合。

高雄市政府衛生局強調，北部地區仍有不明感染源個案，南北移動對高雄市有不特定傳染風險，隔板與梅花座等管制措施仍為現階段必須遵守的內用原則，強調在室內空間未戴口罩飲食、交談之下，以隔板或梅花座落實物理性降低飛沫傳染風險等防疫措施，仍有必要性。

至於同住親友可在餐廳開放免隔板用餐，衛生局表示，民眾若遇查核，也須配合舉證；對於民眾在餐廳等營業場所也應落實實聯制、離開用餐座位須戴上口罩等防疫規範；在疫情流行期間，保護自己也保護他人，防疫還是有相關規定，要拜託市民朋友務必配合。