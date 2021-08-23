快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

高市餐廳續用隔板 陳其邁：勸導不聽開罰

中央社 / 高雄23日電

中央流行疫情指揮中心宣布，明天開放同住親友在餐廳免隔板共餐。對此高雄市長陳其邁今天表示，北部仍有零星個案，在餐廳內用需要使用隔板，發現違規，勸導不聽將開罰。

針對國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，指揮中心明天起將放寬餐飲內用家人同桌免隔板、梅花座。但陳其邁上午出席高雄市議會市政總質詢，接受媒體聯訪時表示，高市餐廳內用一定要使用隔板。

陳其邁指出，在餐廳拿下口罩，就是要用隔板，並採取梅花座，保護自己也保護家人，將按照原來規定執行；若發現餐廳或民眾把隔板移開用餐等違規情形，如經勸導不聽就直接開罰，麻煩市民務必配合。

高雄市政府衛生局強調，北部地區仍有不明感染源個案，南北移動對高雄市有不特定傳染風險，隔板與梅花座等管制措施仍為現階段必須遵守的內用原則，強調在室內空間未戴口罩飲食、交談之下，以隔板或梅花座落實物理性降低飛沫傳染風險等防疫措施，仍有必要性。

至於同住親友可在餐廳開放免隔板用餐，衛生局表示，民眾若遇查核，也須配合舉證；對於民眾在餐廳等營業場所也應落實實聯制、離開用餐座位須戴上口罩等防疫規範；在疫情流行期間，保護自己也保護他人，防疫還是有相關規定，要拜託市民朋友務必配合。

梅花 高雄市 衛生局

延伸閱讀

陳其邁執政周年 藍營評「2好3壞」下一步出局或保送

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

陳其邁超前掌握質詢資料 藍營批踐踏尊嚴 綠說行之有年

中央政策高雄也不跟 陳其邁：內用要隔板 違者開罰

相關新聞

高雄桃源斷橋便道只剩最後一哩路 後天有望搶通

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，盡管公路總局暫時開放東部南橫路段，為居民緩解生計與物資問題，但多數人仍期盼斷橋便道能盡...

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修公開徵選

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修復完成，縣府即日起公告品牌營運徵選，希望引進各方文化產業進駐，再次擦亮屏東品牌。

高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算

市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒...

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢...

高市國際文化藝術協會聯展 80多人「藝」氣風發

疫情降級，一期一會的高雄市國際文化藝術協會會員聯展即起在市立文化中心至美軒展至8月底。80多名創作者端出百餘件作品，素材...

遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。