籃球夏令營 鄭志龍親為小朋友指導

澎湖籃球研習營今天登場，昔日有「籃球博士」美譽的國手鄭志龍親自跨海來澎湖指導小朋友球技，小朋友有機會接受國手們的培訓與提升球技最為開心。

鄭志龍表示，澎湖這場籃球研習營原本在去年就要進行，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，一直延到今天，順利開辦。未來有機會會常到澎湖來分享交流研習，提升籃球運動風氣，尤其是國內的職籃，目前有3個聯盟、共17支職籃球隊，各級籃球運動蓬勃，期許小朋友們未來也能成為台灣職籃一分子。

鄭志龍籃球學院在縣議員藍凱元辦公室主任、前國手洪長青的協助下促成，今天在疫情緩下順利展開澎湖籃球營研習活動教室，包括澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與前體育會理事長胡松等人都到場，感謝鄭志龍跨海力挺澎湖基層籃球培訓。

賴峰偉表示，澎湖每週運動人口次數高居全國之冠，其中熱愛籃球運動人士不少，尤其籃球是團隊競技，就如同是一條龍般，每個人都要和諧相處，從中學習、判斷與培養領導才能，都在籃球一步一腳印的訓練中，特別感謝鄭志龍將籃球教室移動到澎湖，期許離島熱愛籃球運動的小朋友，找到自己興趣，參加這種籃球訓練活動。

澎湖縣政府表示，鄭志龍籃球研習營自今天起為期5天，除了鄭志龍外，還包括有陳暉等多名國手，共計有澎湖全縣國小2年級至國中3年級的50餘名小朋友進行定向技能、基本識圖運動知識等多元的訓練活動。