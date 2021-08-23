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高雄桃源斷橋便道只剩最後一哩路 後天有望搶通

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，工務單位力拼本月２５日搶通。本報資料照片
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，工務單位力拼本月２５日搶通。本報資料照片

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，盡管公路總局暫時開放東部南橫路段，為居民緩解生計與物資問題，但多數人仍期盼斷橋便道能盡速搶通；近期天氣好轉，經工務段搶修，便道最後一哩路只剩200多公尺。甲仙工務段表示，若該河道未再發生土石流，且經過完整撤離演練，後天便道即可開放通行。

桃源明霸克露橋於本月7日遭沖斷，山上居民受困已超過兩周，雖然公路總局開放南橫東部路段，但多數人仍期盼，斷橋處便道能盡速搶通。

關於目前橋便道施工進度，甲仙工務段段長陳正偉說，今天天氣放晴，清晨5時許，機具便開始進入河到施工，目前搶修進度，只剩最後銜接過河段的涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。

由於台20線勤和至復興，因行經玉穗溪流域，該處相當不穩定，施工艱辛且危險，昨天下午天氣轉變，施工人員發現山區烏雲密布，擔心土石流再發，便緊急測離人員、機具；所幸，昨天河道未發生土石流，也未影響工程進度。

陳正偉說，若今天下午沒有土石流，明天上午預計進行涵管便道埋設工程，並且會同桃源區公所、六龜分局、桃源區民代表會以及上面三里的里長，用車輛來實際模擬，土石流爆發時的緊急撤離演練。

經工務段近期的經驗，目前該溪流土石流速度時速大約40到60，車輛行駛經過河床便道的速度大約只有時速20左右的速度。

陳正偉說，若明天工程與演練都順利，且天氣允許，該河道也未發生土石流，預計在本月25日達成初步搶通工作，也希望便道放行後，用路人也能配合管制，遵循規範確保行車安全。

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，該流域便道搶通，目前只剩涵管便道埋設，以及兩端各200多公尺的引道。 圖／甲仙工務段提供
高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，工務單位力拼本月２５日搶通。本報資料照片
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