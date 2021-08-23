屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修公開徵選

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修復完成，縣府即日起公告品牌營運徵選，希望引進各方文化產業進駐，再次擦亮屏東品牌。

縣府文化處指出，勝利星村創意生活園區包括勝利及崇仁成功區眷村合計69棟（97戶）歷史建築，目前已有57戶餐飲、獨立書店、視覺藝術、時尚設計、音樂及表演藝術等文創產業進駐，近期完工的崇仁成功區歷史建築，期待吸引更多設計、文化產業、旅宿等相關業者，加入勝利「新星」行列。

文化處指出，此次徵選共有20戶標的物，在9月3日、9月6日開放現場看屋，收件至9月15日下午5時，只要具有中華民國國籍且有行為能力之自然人，或依我國公司法成立之公司或其他依法申請設立之行號店家，或社團法人、財團法人皆可申請，文化處歡迎旅宿、生活創意、工藝推廣、社會設計、藝術跨界、風格通路之品牌、社會企業、文化藝術、展覽策劃等業者踴躍投件。

文化處表示，勝利星村以多元風格、生活新創的特色，成為知名文創園區，不只提供一個平台，更是一個品牌，透由這個品牌擾動在地，展現多采多姿的「屏式」創意。