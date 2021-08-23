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八二三追思層峰缺席 金門難接受籲正視戰役

中央社 / 金門縣23日電

今天是八二三戰役63週年紀念日，金防部在太武山公墓和忠烈祠舉行追思公祭，總統府和行政院高層無人出席；金門縣長楊鎮浯難以接受，呼籲中央除派員參與，更應正視這場戰役。

公祭由陸軍司令部司令徐衍樸主祭，金防部指揮官陳忠文率官兵，以及楊鎮浯和縣府官員與祭。楊鎮浯表示，不但中央未會派員參加，就連中央駐金單位都缺席，這是金門地方難以接受的方式。

楊鎮浯表示，63年前的八二三戰役，金門在短短的44天內落彈48萬發，舉世震驚，也改變了兩岸格局。他說，台澎金馬只有金門發生過戰爭，也只有在這塊土地的人民才有資格說「我們希望和平」；也只有經過戰爭的苦難，才知道和平的可貴。

楊鎮浯呼籲中央政府應從八二三戰役省思，所有台灣現在的成果都不是從天上掉下來，也不是不勞而獲，更並非憑著外部協助可以達到。對總統蔡英文表示「台灣要靠自己」，楊鎮浯說，透過中央的高度來讓國人重視八二三，對金門人而言，才是紀念這場戰役更大的意義。

此外，前中國國民黨主席朱立倫今天也到太武忠烈祠祭拜陣亡將士，他表示，八二三是全民的八二三，不是國民黨和共產黨的事；他強調，一定要堅持立場告訴下一代，每位陣亡將土都是為了保衛中華民國、守護台灣而犧牲生命。

朱立倫同時表示，他要向全世界宣告，台灣主流民意絕非如民進黨所言是台獨，而絕對是捍衛中華民國，堅守民主自由。

國民黨主席江啟臣昨天先行赴金門向陣亡將士致意，朱立倫說，自己從擔任桃園縣長、行政院副院長到新北市長，每年八二三都會參加追思活動；感念陣亡將士的精神，沒有個人差別。

金門 楊鎮浯 朱立倫

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