高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算

市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒一轉提及高雄市路面小坑、大坑不斷，他表示，30年沒有一任市長有做好路平，市民走在路上膽戰心驚，「請問市長對路平有什麼長遠規畫？」

陳其邁說，高雄市的面積2900平方公里，等於是一個新北市加上三個台北市。上任後加強道路刨鋪與工程施工，「我們要更努力來做，但主要還是經費問題。」全市道路長約1萬2841公里，黃明太指出，如果依照道路刨鋪每平方公尺約350元，總預算需305億元，「如果一年經費有10億，要花30年才能把全市的路整好，但我們一年的經費有多少？」

養工處長陳志東回答，目前路平專案有8.32億元，且持續增加中，也申請前瞻計畫。黃明太則認為，即時中央未核准，高雄市還是要做，不能全部都靠中央經費。

黃明太舉茄萣區正順北路雨後照片提到，柏油路大概10年會自然老化毀損，造成龜裂影響防水功能，重車一過再破壞柏油下的土，路就破了。黃明太說，每年都是7億、8億，這樣的經費談路平是騙人的，高雄市民永遠只能走壞路！