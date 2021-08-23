高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算
市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒一轉提及高雄市路面小坑、大坑不斷，他表示，30年沒有一任市長有做好路平，市民走在路上膽戰心驚，「請問市長對路平有什麼長遠規畫？」
陳其邁說，高雄市的面積2900平方公里，等於是一個新北市加上三個台北市。上任後加強道路刨鋪與工程施工，「我們要更努力來做，但主要還是經費問題。」全市道路長約1萬2841公里，黃明太指出，如果依照道路刨鋪每平方公尺約350元，總預算需305億元，「如果一年經費有10億，要花30年才能把全市的路整好，但我們一年的經費有多少？」
養工處長陳志東回答，目前路平專案有8.32億元，且持續增加中，也申請前瞻計畫。黃明太則認為，即時中央未核准，高雄市還是要做，不能全部都靠中央經費。
黃明太舉茄萣區正順北路雨後照片提到，柏油路大概10年會自然老化毀損，造成龜裂影響防水功能，重車一過再破壞柏油下的土，路就破了。黃明太說，每年都是7億、8億，這樣的經費談路平是騙人的，高雄市民永遠只能走壞路！
黃明太認為8億多的經費還要負擔許多道路修補，等於用在路面刨鋪整路的錢又更少了，等於高雄市需要40年以上才能把柏油路都整平，且多數經費都在蛋黃區，造成「蛋白區、蛋殼區的市民永遠在走壞路」，黃明太說，路竹、阿蓮、茄萣的主要道路都殘破不堪，修理的速度比不上路壞的速度。市長也無法回答幾年可以做到路平，如果不提高預算，路永遠不會平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言