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清潔人員清大樓外窗無防護 高市稽查開罰

中央社 / 高雄23日電

民眾指出，高雄某新建大樓清潔人員在無防護措施下清潔高樓窗外。高雄市勞工局獲報後稽查，將追究違法行為，依職安法處3萬至30萬元罰鍰，並提醒高處作業要落實安全防護。

民眾日前在網路指出，在高雄某新建大樓，清潔人員在沒有安全防護措施下，在高處窗外從事清潔工作。高雄市政府勞工局獲報後，立即派員前往實施檢查，現場雖已未見從事作業情形，但仍依舉發事證，責令事業單位說明，並將追究雇主的違法行為，依職安法處3萬至30萬元罰鍰。

勞工局指出，外牆清洗作業風險高，但因作業期間、時間短暫，雇主及勞工常常輕忽工作安全，但過去常發生清潔時意外墜樓導致的災害案例，甚至出現傷亡，提醒從事相關作業時，應落實戴妥安全帽、安全帶各項安全措施。

勞工局強調，要預防災害，業者交付清潔工作時，應事前實施危害辨識，告知周圍工作環境、危害因素及應採取的措施；作業前，應在危險場域設置必要警示、區隔，以防止人員誤闖，作業時應指派工作場所負責人或領班巡視，監督安全作業，要求確實使用安全帽、安全帶等個人防護。

勞工局長周登春提醒，大樓外牆清洗或修繕作業具高度危險性，應選用適當作業方式進行，若採用吊籠作業，作業前，吊籠應經檢查合格外，人員也應接受安全衛生教育訓練，落實作業前機具及支撐構造物安全檢點，作業時不得超過積載荷重，吊籠內更嚴禁使用腳墊、梯子等。

勞工局勞檢處長郭清吉也表示，有關2公尺以上高處作業，除高樓層採吊籠作業，較低樓層亦可搭配合格高空工作車作業，惟吊籠及高空工作車作業，仍應確實佩戴安全帽及掛勾安全帶，隨時注意四周狀況，更禁止擅自解除安全防護站立或至工作台外作業。

勞工局 高雄市

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