陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢後，有人跟他說，陳其邁有他的完整簡報，「我當時非常震驚，我必須強調是否是偷，就在於我有沒有主動提供，我從頭到尾都沒有提供此資料給任何人。」

黃紹庭表示，自己的簡報是開議前5分鐘才放到議會播放室保密區的電腦裡，為什麼市長可以在質詢當下就有完整內容？黃紹庭在質詢後也立即到播放室查看電腦與其他硬體設備，「我是學IT的，當天已蒐集相關證據」，黃紹庭稱等到議會調查報告完成，自己會有下一步動作。

針對市府秘書長楊明州說的「這是市府與議會、議員行之有年的互動方式」，黃紹庭則說，不同議員會有不同的做法，「我要強調我沒有主動提供我的資料，不只是議會調查，市府也應該徹查，因資料是市府人員外流。」