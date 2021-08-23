快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員黃紹庭表示自己沒有主動提供質詢內容給任何人，這個行為就是偷竊。記者林巧璉／攝影
高雄市議員黃紹庭表示自己沒有主動提供質詢內容給任何人，這個行為就是偷竊。記者林巧璉／攝影

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢後，有人跟他說，陳其邁有他的完整簡報，「我當時非常震驚，我必須強調是否是偷，就在於我有沒有主動提供，我從頭到尾都沒有提供此資料給任何人。」

黃紹庭表示，自己的簡報是開議前5分鐘才放到議會播放室保密區的電腦裡，為什麼市長可以在質詢當下就有完整內容？黃紹庭在質詢後也立即到播放室查看電腦與其他硬體設備，「我是學IT的，當天已蒐集相關證據」，黃紹庭稱等到議會調查報告完成，自己會有下一步動作。

針對市府秘書長楊明州說的「這是市府與議會、議員行之有年的互動方式」，黃紹庭則說，不同議員會有不同的做法，「我要強調我沒有主動提供我的資料，不只是議會調查，市府也應該徹查，因資料是市府人員外流。」

陳其邁 楊明州 高雄市

延伸閱讀

陳其邁超前掌握質詢資料 藍營批踐踏尊嚴 綠說行之有年

藍營控偷議員質詢簡報 陳其邁：這不是考試 沒洩題問題

等19年高雄車站即將回城市舞台 蘇貞昌、陳其邁見證

老車站搬家延續城市情感 挪移工程由國內團隊挑大梁

相關新聞

高雄桃源斷橋便道只剩最後一哩路 後天有望搶通

高雄桃源明霸克露橋遭沖斷超過兩周，盡管公路總局暫時開放東部南橫路段，為居民緩解生計與物資問題，但多數人仍期盼斷橋便道能盡...

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修公開徵選

屏東勝利星村崇仁成功區20戶歷史建築修復完成，縣府即日起公告品牌營運徵選，希望引進各方文化產業進駐，再次擦亮屏東品牌。

高市議員批路平喊假的 要求市府提高修路預算

市議員黃明太今總質詢時先肯定市長陳其邁防疫表現，今年4月他替市府團隊打40分，「這段時間有進步已經及格了」，但黃明太話鋒...

陳其邁稱不需要偷考題 市議員黃紹庭：我沒主動提供！

高雄市議員黃紹庭不滿市長陳其邁對竊取質詢內容的回憶，黃紹庭表示，陳其邁避重就輕、模糊焦點，要求市府徹查清楚。上周五黃質詢...

高市國際文化藝術協會聯展 80多人「藝」氣風發

疫情降級，一期一會的高雄市國際文化藝術協會會員聯展即起在市立文化中心至美軒展至8月底。80多名創作者端出百餘件作品，素材...

遭捕獸鋏夾傷成為三腳狗 他給牠溫暖的家

屏東縣來義鄉山區遭捕獸鋏夾傷的「小樹」，屏縣府農業處接獲通報後趕往救援，「小樹」被迫截肢成為三腳狗狗，讓人不捨，住在高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。