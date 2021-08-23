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高市府持續馳援桃源3里 協調155桶瓦斯由台東上山

中央社 / 高雄23日電

高雄桃源區3里居民至今受困無法外出，市府原民會協調台東瓦斯公司運送每戶1桶瓦斯，今天上午出動3輛車將155桶20公斤瓦斯，由台東出發送進3里，盼解決民生需求。

高雄市政府原民會今天上午指出，為解決族人需求，市府協助支援「每戶1桶瓦斯」，且協調台東「幸福氣能源股份有限公司」出動3輛車，共計155桶20公斤瓦斯送進桃源區3個里（復興、拉芙蘭、梅山）。

原民會說明，運送瓦斯貨車由3名台東縣海端鄉的布農族司機協助運送，車輛陸續於上午7時從台東市出發，車程約4小時，盼能解決族人民生需求。

幸福氣能源股份有限公司董事長簡維國表示，公司上午派了3輛由布農族青年駕駛的車輛，護送瓦斯送往3個部落，也希望高雄端的便道能早日完成，並祝福3個部落的族人能快樂平安。

高雄桃源區台20線造成復興、拉芙蘭、梅山3里受困無法外出，目前公路總局持續搶修勤和至復興便道，21日統計車次43車次。目前總長900公尺便道已完成550公尺，若無土石流或降雨，預計可在25日到29日搶通。

台東 布農族 青年

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