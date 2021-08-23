高市國際文化藝術協會聯展 80多人「藝」氣風發

疫情降級，一期一會的高雄市國際文化藝術協會會員聯展即起在市立文化中心至美軒展至8月底。80多名創作者端出百餘件作品，素材廣及壓克力顏料彩繪、燒烙及琉璃畫。因疫情緣故無法群聚，多位創作者也預錄導覽影片，參觀民眾以手機掃一下畫作旁的 QR code，即可在線上一睹藝家風采及創作理念，相當別出心裁。

「藝氣風發-高雄市國際文化藝術協會會員聯展」是高雄市文化中心微解封後的第一檔美展，由創設25年的的高雄市國際文化藝術協會領銜推出，理事長王錦成說，這次參展的作品包括國畫、書法、油畫、多媒材、攝影、立體雕塑等，參展者專業及業餘都有，透過聯展平台，盡興展演，擅長工藝的他也以5只蒸籠製成世界時鐘，由本土文化接軌國際，極具巧思。

會場中不乏名家作品，其中一幅50號的壓克力顏料畫作，顏色、層次豐富，以抽象手法呈現心靈片刻的寧靜，十分吸睛。創作者是潘寀榛，熱愛大自然，她以潑彩打底，再用滾輪拓印色彩，成就一幅看似在森林一隅的祕境，又似心靈深處的創作，表達性靈上的寄託。

另幅梁美月的水墨畫創作，將筆挺的木蘭花及國色天香的牡丹花一起入畫，展現「心怡富貴」花語，這幅作品曾獲韓國書法協會邀展，就掛在會場主牆，為台灣藝術界爭光。梁美月並非科班出身，但熱愛書畫，被指導老師喻為畫功優於畫齡，她為呈現牡丹花神采，曾跑到大陸洛陽賞花，練就細膩筆觸，令人驚艷。